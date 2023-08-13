الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي رحلات عمرة لأولياء الأمور

حفل تكريم الوادي
حفل تكريم الوادي الجديد، ڤيتو

 شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، والتي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح والتميز، كما أكّد حرص المحافظة على كفالة فرص تعليم متكافئة للجميع من خلال ما تقدمه من منح للدراسة بالجامعات المختلفة.

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وأعرب محافظ الوادى الجديد، عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة الخدمة هذا العام، ليتكامل بدوره مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر المقرر افتتاحه في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

 

وأكد محافظ الوادى الجديد، أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تهتم بالمتفوقين علميًا وتعمل على رعايتهم باعتبار أن الشباب هم العماد الذى تقوم عليه الدولة من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.   

وأعرب الزملوط عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق

كما أهدى المحافظ ٦ رحلات عمرة لأولياء الأمور، وشمل التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية العامة والأزهرية، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج، بالإضافة لعدد من المتميزين في أداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم، وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد".

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.

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