الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

جمال الشاعر: لا تجتهد فهذا زمان الألعوبان

جمال الشاعر. فيتو
جمال الشاعر. فيتو

أطلق الإعلامي الكبير جمال الشاعر قصيدة جديدة بعنوان ( لا تجتهد) عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك..

قصيدة لا تجتهد ل جمال الشاعر


وتقول أبياتها: 

لا تجتهد..
    هذا زمانُ الألعوبان ِ
 فكنُه
أو كن لا أحد
كل الذين “تفرتكوا”
فى سعيهم
لم يحرزوا سبقا
ولم يجدوا المدد
فيم الجهاد
وقد تبوأ كل صعلوك 
مكانة عالم ؟ 
وأقلهم قد
صار نجما فى 
سماوات البلد
سرق المماليك الأمانى
والأغاني جملة
سرقوا الحقيقة كلَها
سرقوا الزنَد
باعوا القضية فاغتنوا 
ولئن سألت كبيرهم من أنتمو
رد الصفيق بلا أدب..
قلب الأسد
لله در المبدعين المخلصين 
بلا سند 
  أرض الكنانة أصبحت أعجوبة
من يكذبن اليوم فيها 
يكرمن وينسعد
فاهرب بجلدك يابنى
فكل من جد انهبد 

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الإعلامى جمال الشاعر

يشار إلى أن جمال الشاعر من مواليد (1956) إعلامي ومؤلف مصري، ولد في دكرنس بمحافظة الدقهلية، حصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال عام 1978، ثم درس الإعلام، وعمل مذيعًا بإذاعة صوت العرب خلال الفترة (1980 - 1983)، ثم مذيعًا بالتلفزيون منذ 1983، كما عمل رئيسًا لقسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، وهو عضو لجنة النصوص باتحاد الإذاعة والتلفزيون منذ 1983، نشر قصائده في مجلات ودوريات مثل الأهرام، والإذاعة، والشرق الأوسط، والمجلة العربية، وحصل على لقب أفضل مذيع تلفزيون لعام 1991، عضو في لجنة الدراسات الأدبية واللغوية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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الإعلامى جمال الشاعر أرض الكنانة موقع فيتو جمال الشاعر

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