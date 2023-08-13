الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

كرة اليد، إعلان جدول دوري المحترفين وموعد قمة الأهلي والزمالك

دوري كرة اليد، فيتو
دوري كرة اليد، فيتو

كرة اليد، أعلن مسئولو لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الأولى من دوري المحترفين يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر، وتختتم منافسات المرحلة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر.

وتضم المرحلة الأولى من دوري المحترفين 16 فريقا، يلعبون دوري من دور واحد، ثم يتأهل أول 8 فرق للمنافسة في المرحلة الثانية والتي تقام بنظام دوري ذهاب وإياب.

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وجاء جدول المرحلة الأولى من دوري المحترفين كالتالي:

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب كرواتيا على برونزية بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

موعد مباراة مصر وكرواتيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وكرواتيا في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 بقيادة محمد الألفي المدير الفني، أمام منتخب الدنمارك، بنتيجة (35-39)، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول من مباراة مصر والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بنتيجة (18-23).

تاريخ مواجهات مصر والدنمارك

وخاض منتخب مصر أكثر من مواجهة أمام منتخب الدنمارك خلال تاريخ مشاركاته ببطولات العالم على مستوى الناشئين والتي بدأت منذ مونديال 2005 بقطر.

وجاء تاريخ المواجهات كالتالي:

مونديال 2005 قطر
دور المجموعات:
مصر (30) - (34) الدنمارك

مونديال 2007 البحرين
الدور الرئيسي:
مصر (31) – (33) الدنمارك

مونديال 2013 المجر
دور المجموعات:
مصر (23) – (30) الدنمارك

مونديال 2017 جورجيا
دور المجموعات:
مصر (28) – (28) الدنمارك

كرة اليد، موعد مباراة مصر وكرواتيا في مونديال الناشئين

كرة اليد، موعد نهائي مونديال الناشئين بين الدنمارك وإسبانيا

مشوار منتخب مصر

ووصل منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي بعد الفوز على منتخب جزر الفارو بنتيجة (38-34)، فيما تأهل منتخب الدنمارك على حساب البرتغال بنتيجة (35-25)، في الدور ربع النهائي.

وفاز المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة محمد الألفي المدير الفني، على منتخب جزر الفارو بنتيجة (38-34)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن لقاءات الدور ربع النهائي من بطولة العالم للناشئين المقامة حاليا في كرواتيا.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتعادل المنتخبين بنتيجة (13-13)، وانتهى الشوط الثاني بالتعادل بنتيجة (31-31)، ليلجأ الفريقان لوقت إضافي حسمه الفراعنة لصالحهم بفارق 4 أهداف.

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