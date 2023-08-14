الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

بث مباشر، أبويا وصاني أفرح الجميع، سعيد يحول بيته إلى مصيف مجاني لغير القادرين بعد وفاة والده (صور)

بيت سعيد لغير القادرين
بيت سعيد لغير القادرين بالإسكندرية، فيتو

رغم مرور عدة أيام على وفاة عم عادل شنودة، إلا أن بيته الصيفي بالعجمي أبو يوسف غرب الإسكندرية، استقبل عددا من الأسر غير القادرة والأيتام في بيت سعيد لقضاء عطلة صيفية مجانا في غرف تضاهي فنادق الخمس نجوم.

 

 وأجرت “فيتو” بثا مباشرا من داخل بيت سعيد عقب عودته لاستقباله الأسر من غير القادرين، وليس هذا فقط بل تم تجهيز المكان بألعاب وأماكن للتصوير.

 

 

وقال سعيد عادل: أبويا وصاني أفرح الجميع.. وهو من وافق على تحويل بيته إلى مصيف مجاني لغير القادرين، وبعد وفاة والدي استكملت المسيرة، ورغم مرور ٢٥ يوما أو أكثر على وفاته إلا أنني قمت بفتح البيت مع زيادة الطلب من غير القادرين ومعي الأسرة متواجدة في نفس المكان. 

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المنزل يستقبل 100 فرد في الأسبوع

المنزل عبارة عن فيلا من طابقين؛ أرضي ودور علوي وحديقة كبيرة وحمام سباحة، وبه حجرة بمبنيين منفصلين وقاعة للطعام والشراب وجرى تجهيز ١١ حجرة تتسع لـ ٥٠ فردا لمدة ثلاثة أيام ليستقبل المنزل ١٠٠ فرد في الأسبوع، وهو قريب من أحد شواطئ العجمي.

وأضاف الشاب سعيد عادل، أن الفكرة جاءت بتخصيص منزل للعائلة غير مستغل في غير الصيف ليستضيف به غير القادرين من الأرامل والمطلقات، وفور عرض الأمر على والده والأسرة وافقوا وبدأوا في التنفيذ العام الماضي، وأشرف والدي على كل تجهيزات المنزل لاستقبال أسرنا وأهلنا، وكأنه كان يودعنا بهذا الخير العميم.

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