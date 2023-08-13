الأحد 13 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

درة تستمتع بالبحر في أحدث ظهور لها

درة، فيتو
درة، فيتو

درة، نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية.

 

وأطلت درة خلال الصورة من على شاطئ البحر، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق حرصت  درة على توجيه 3 نصائح للفتيات لظهورهم بشكل أنيق وجذاب بشكل دائم قائلة: "أولا لازم تبقي متابعة جيدة للموضة وتختاري الموضة اللي تناسبك أنتي".

نصائح درة للسيدات 

وأضافت درة خلال لقائها في برنامج “البوكس”: "مش نقلد أي حاجة بتطلع ترند وخلاص لازم الحاجة تناسبك والحاجة التانية لازم أكون عارفة معنى تنسيق الملابس مش كل حاجة تنفع تبقى مع بعضها والحاجة الثالثة إنك تلبسي اللبس المناسب في المكان المناسب".

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وفي نفس اللقاء كشف درة عن علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وقالت إن الأخيرة هي التي أطلقت عليها لقب دوريتس وأوضحت: "علشان  دنيا دودو ودلال عبد العزيز كان أسمها ديدي فلازم أما كنت معاهم يكون اسمي مختلف".

 

 

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