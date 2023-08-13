الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تدشين الموقع الإلكتروني لتلقى طلبات المصريين بالخارج الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية أنه سيتم تدشين الموقع الإلكتروني التالي لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14/8/2023 ولمدة ثلاثين يومًا:   

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وجاء ذلك إلحاقًا بالإعلان الخاص بتدشين مبادرة تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن (19 عامًا) وحتى سن (30 عامًا)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عامًا).

وناشدت وزارة الخارجية المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء كافة البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم.

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الموقف التجنيدى تسوية الموقف التجنيدى المصريين في الخارج

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