أعضاء نموذج محاكاة الشيوخ بالوادي الجديد يشاركون في فعاليات المؤتمر الأول

شارك أعضاء نموذج محاكاة الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، في فعاليات المؤتمر الأول للشيوخ تحت شعار:" الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) ".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مشاركة الشباب في نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية تعكس نهجًا راسخًا في توجيهات القيادة السياسية للاستثمار في بناء الإنسان

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وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) "، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، خلال الفترة من 12 لــ 16 أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

جلسه تعريفية حول المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ



نظَّمت وزارة الشباب والرياضة، مساء السبت، جلسة تعريفية حول المؤتمر الأول لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ،الذي يحمل شعار " الواقع السياسي والاقتصادي المصري ( رؤي - فرص -تحديات ) "، المزمع انعقاده غدًا، بمشاركة 300 عضو من الفائزين بالانتخابات الإلكترونية والمعينين من قبل وزير الشباب علي مستوي الجمهورية، وتستمر فعالياته حتي الــ 16 من أغسطس الجاري، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

بدأت الجلسة بنبذة تعريفية عن أجندة الموضوعات المطروحة للنقاش خلال جلسات وورش عمل المؤتمر، بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، الدكتور عبدالله الباطش،مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، الأستاذة إيمان عبدالجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور علوم حميدة، مستشار وخبير شئون برلمانية بمجلس النواب، المهندس محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ.

من المقرر أن يشهد المؤتمر الجلسة الافتتاحية وثلاث جلسات أخرى، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتضمن عددا من المحاور أبرزها :" النظام السياسي المصري وتعزيز المشاركة السياسية، الطموحات الاقتصادية للتنمية الشاملة والمستدامة، التحديات الاقتصادية في إطار التنمية.

وتجسّد الجلسات أيضًا: تدريب المشاركين علي اختصاصات مجلس الشيوخ وضوابط وضع مسودة لائحة تنظيم عمل نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، واستعراض أوراق العمل والمداخلات التي أعدها المشاركون داخل الجلسات وورش العمل.

وأعرب المشاركون:" عن سعادتهم البالغة لحضور التجربة الرائدة للمؤتمر الأول لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وأنهم محظوظون بقيادة تستثمر بالإنسان وتستثمر بالموارد لأجله ووجودنا اليوم إنعكاسًا لاهتمام القيادة السياسية بإعدادنا وتأهلينا بطريقة ديمقراطية لممارسة الحياة النيابية، كأحد المحاور الإستراتيجية لتدشين جسور التواصل المباشر معهم وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية".

يُذكر أن المؤتمر: " يهدف إلي إفساح المجال لرؤي وأطروحات المشاركين عن الواقع المصري الراهن ولاسيما في جانبيه السياسي والاقتصادي، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع الخبراء والمتخصصين للوصول إلي تعزيز وتعميق قدرة أعضاء نموذج المحاكاة علي لعب دور عضو مجلس الشيوخ بكفاءة ومهارة وبطريقة علمية وبمنهجية سليمة" .

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