شام ابنة أصالة تحتفل بعيد ميلاد زوجها بطريقة رومانسية (صور)

شام ابنة أصالة، احتفلت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

ونشرت شام صورا رومانسية لها برفقة زوجها وعلقت: عيد ميلاد سعيد يا رجل وسيم.. أحبك ولا أطيق الانتظار لبدء عائلة معك".

شام الذهبي تعلن حملها

وفي وقت سابق أعلنت شام الذهبي، عن حملها بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن ألمحت والدتها قبل أيام عن الأمر على هامش حفلها في الإمارات.

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ووثقت "شام الذهبي" مجموعة صور جمعتها بزوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية بما معناه: "نحن الاثنين.. فقط حتى الآن"، في إشارة إلى انتظار طفلها ليصبحا ثلاثة.

في هذا السياق انهالت رسائل التهاني من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور على تعليق شام الذهبي، كان بينهم الممثلة كندة علوش حيث كتبت: "استمتعي بوقتك يا حبي أنت تستحقين الأفضل"، وكذلك إيمان العاصي، وفاطمة كمال، وميار الغيطي، وإنجي المقدم، ولين أبو شعر، ومي جلال، وبسنت صيام، وغيرهن الكثير.

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