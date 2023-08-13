الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد النتيحة، فيتو

اعتمد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم  والمكفوفين دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح  100 %.

 

 وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين  4 طلاب.


ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

 

Advertisements

خفض درجة القبول بالثانوى العام بالمنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية درجة القبول بالثانوى العام بالمنوفية محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

خفض درجة القبول بالثانوي العامة فى المنوفية لـ 230 درجة

محافظ المنوفية: تنظيم 41 نشاطا ثقافيا وفنيا

افتتاح قسم الأوعية الدموية في مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية

محافظ المنوفية يتابع موقف تشغيل المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

محافظ المنوفية يلتقي وزير التعليم لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية

وفاة طفل في حادث تصادم بالمنوفية

الأكثر قراءة

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

الحكومة تناقش وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقارات

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

الأرصاد: سحب رعدية على هذه المنطقة غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

تقرير: يوليو الشهر الأكثر جفافًا خلال القرن الحالي في البرتغال‎

صورة لمكتبة عائمة على سطح مياه مغطى بالورد تثير رواد مواقع التواصل

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسباب ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبر 10 دول منتجة للقمح في العالم خلال 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: القائم بحماية أمن الوطن مشروع شهيد

ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل يجوز شرعًا؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

المزيد
الجريدة الرسمية