محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023
اعتمد اليوم الأحد، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والمكفوفين دور أغسطس 2023 بنسبة نجاح 100 %.
وصرح محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن إجمالي عدد طلاب الصم المتقدمين والناجحين للامتحان 6 طلاب وعدد طلاب المكفوفين المتقدمين والناجحين 4 طلاب.
ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
خفض درجة القبول بالثانوى العام بالمنوفية
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، النزول بدرجة القبول للثانوى العام لـ 230 درجة، وذلك بعد اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية رسميا.
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