محافظ الوادي الجديد يتفقد نادي الهجن والفروسية الدولي

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقهما لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

حيثُ اطّلع المحافظ على الموقف الإنشائي للنادي، ووجّه بالتخطيط لبدء أعمال اللاند سكيب بعرض حوالي ٥٠م على جانبي مدخل النادي، مع الاعتماد على زراعة الأشجار المثمرة والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضاري وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.

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هذا وقد التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، وفد الأطباء الأسباني الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك لدعم مقومات السياحة العلاجية بالمحافظة، وذلك خلال زيارتهم لمركز الداخلة بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

حيث اطلعت على نتائج الزيارة التي شملت تنفيذ برنامج تدريبي للأطباء وتفقد المواقع السياحية والآبار الكبريتية ومشروعات إنتاج النباتات الطبية والعطرية، كما بحثت سبل التعاون للترويج للسياحة الصحية بالمحافظة وتأهيل الكوادر الطبية بهذا المجال، ووضع خطة علاج للحالات المرضية التي تم مناظرتها ومتابعتها فيما بعد، وتنظيم قوافل طبية وحملات توعية لأنماط التغذية السليمة والمتابعة الصحية للسيدات الحوامل للوقاية من المخاطر الصحية المحتملة على المواليد.