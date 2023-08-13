الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اندبندنت: زيادة عدد حجوزات السياح البريطانيين لمصر وتركيا بسبب انخفاض أسعار العملات

السائحون البريطانيون،
السائحون البريطانيون، فيتو

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها، إن السائحين البريطانيون تدفقوا إلى تركيا ومصر للاستفادة من انخفاض أسعار عملات البلدين أمام الإسترليني.

تضاعف عدد رحلات السياح البريطانيين إلى مصر وتركيا 

وقالت شركة  "أون ذا بيتش"، للسفر، إن عدد الحجوزات التي تلقتها للرحلات الصيفية إلى مصر وتركيا يزيد عن ضعف العدد منذ عام 2019، قبل جائحة كورونا موضحة أن سبب ذلك انخفاض قيمة الليرة التركية والجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني خلال تلك الفترة.

وأضافت أون ذا بيتش أن الارتفاع الحاد في سعة الطيران أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على العطلات في تركيا وهناك 1.2 مليون مقعد إضافي على الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى تركيا هذا العام مقارنة بعام 2019.

ووفقا لصحيفة اندبندنت، أنه من المتوقع أن تنمو سعة الطيران السنوية بمقدار 1.6 مليون مقعد آخر بحلول عام 2025، لتصل إلى ما مجموعه خمسة ملايين. 

وفي هذا السياق أعلن مطار هيثرو أن شهر يوليو كان أكثر الشهور ازدحامًا على الإطلاق بالنسبة للمغادرين إلى تركيا، حيث وصل أكثر من 73 ألف شخص إلى البلاد، في حين كشفت شركة Airline Jet2.com مؤخرًا أن برنامج رحلاتها إلى تركيا أكبر بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2018.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها، أن مدينة أنطاليا التي تشتهر بمياهها الزرقاء وساحلها الخلاب، هي أكثر المواقع التركية شهرة بين عملاء أون ذا بيتش، في حين أن الغردقة على ساحل البحر الأحمر هي التي تتصدر الحجوزات في مصر. 

واحتلت تركيا المرتبة الثالثة بين أكثر وجهات الشركة حجزًا لقضاء العطلات الصيفية كما احتلت جزر الكناري المركز الأول، تليها إسبانيا.

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