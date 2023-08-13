بعد الكشف عنها، مواصفات سماعة انفينيكس XE22 المصنعة محليا
كشفت انفينيكس العالمية عن إنتاج أول سماعة بلوتوث في السوق المصري XE22 تحت شعار صنع في مصر وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات سماعة انفينيكس الجديدة.
مواصفات سماعة انفينيكس
تأتي سماعة انفينيكس Infinix XE22 بتصميم متطور مع ساقين كبيرين بقطر 10 مم، مما يتيح للمستخدمين تجربة صوتية واضحة بفضل التوصيل العالي للصوت، يمكن للسماعة تقديم ترددات منخفضة عميقة وترددات عالية نقية.
وتستطيع سماعة Infinix XE22 العمل لمدة 36 ساعة متواصلة دون انقطاع، هذا بجانب أنها مدعومة بمكبرات صوت ديناميكية 13 ملم بجانب خاصية مقاومة المياه والتعرق كما تأتي السماعة بتصميم خفيف الوزن ومريح حيث تتوافر حاليًا عبر منصة نون للتجارة الإلكترونية، كما تم تجهيز سماعة Infinix XE22 بتقنية عازل الضوضاء النشطة المدعم بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد على منع الضوضاء الخارجية وتوفير تجربة استماع منعزلة، بدون تشتيت أو تداخل وتتوافق سماعة Infinix XE22 مع مختلف الأجهزة، ويمكن توصيلها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة عبر Bluetooth 5.3 .
وكانت انفينيكس قد أكدت أنها مستمرة في توطين صناعة الإلكترونيات في مصر في ظل توجه الدولة والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، ولتقليل فاتورة الاستيراد دعمًا لجهود الدولة في توفير النقد الأجنبي وتوطين الصناعة.
مصنع العين السخنة
كما كشفت انفينيكس، عن أن إنتاج السماعة الجديدة XE22 يتم على خط إنتاج جديد للشركة بمصنع في منطقة العين السخنة، ويستهدف إنتاج العديد من اكسسوارات المحمول خلال الفترة المقبلة وأنها تستثمر في العنصر البشري المصري (العامل المصري)، من خلال تدريبه وتأهيله وثقل مهاراته في مجال صناعة الإلكترونيات وأن كل العاملين بالمصنع من الشباب المصري.
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