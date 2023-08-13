الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

أبرزها مواجهة نقص المدرسين وأساتذة الجامعات، توصيات برلمانية لإصلاح ملف التعليم

مجلس الشيوخ يوصي
مجلس الشيوخ يوصي بجل مشكلات التعليم في مصر، فيتو

قبل فض دور الانعقاد الثالث لمجلس الشيوخ، وافق المجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023/2024، والتي تضمنت العديد من التوصيات في مختلف المجالات، بهدف إصلاح أحوال المواطنين.

 

وجاء من بين تلك التوصيات ما يتعلق بملف التعليم، وفي مقدمتها ما يتعلق بإشكالية في عدم الوفاء بالاستحقاق الدستورى فى الإنفاق على هذا القطاع بمراحله والبحث العلمي، حيث اشترط دستور ٢٠١٤ إنفاق ٣% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، و4% على التعليم، و۲% على التعليم العالي و۱% على البحث العلمي كبداية، على أن تزيد هذه النسب سنويا لتصل إلى المعدلات العالمية في الاتفاق على التعليم والصحة.

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عدم الوفاء بالاستحقاق الدستوري في التعليم

 

وذكر التقرير الذي وافق عليه المجلس: حتى الآن ما زال هناك خلل في الالتزام بالنسب المقررة، حيث جاء في مشروع الموازنة الجديدة أن جملة المستهدف إنفاقه على قطاع التعليم ويشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحوث والتطوير بلغ ۲۲۹.۹ مليار جنيه، وهو ما يمثل نسبة ١,٩٪ فقط من الناتج المحلي الاجمالي المقدر فى عام الخطة بنحو ٤٨,١١ تريليون، مطالبة بعلاج الخلل في ظل ارتفاع الإنفاق الاستثمارى الفعلى، ووضع قطاع التعليم في أولويات الانفاق والاستثمار العام والخاص.

مواجهة نقص أعداد المدرسين

 

وتضمنت التوصيات ضرورة مواجهة نقص أعداد المدرسين، بتنفيذ استهداف تعيين 30 ألف معلم في الصفوف الأولى من التعليم الأساسي وفقا لما ورد بالخطة، والعمل بسياسات واضحة تستهدف تخريج أجيال من الشباب قادرة على مواكبة تغيرات العصر وشغل وظائف المستقبل، وتعزيز ربط البحث العلمى والابتكار بالاقتصاد القومي، وهو ما يجب أن تقتدى به القطاعات المختلفة وعلى رأسها التعليم الاساسى لنكون أمام خطط تترجم إلى موازنة برامج لتحقيق أهداف محددة.

توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة 

وأكدت التوصيات على ضرورة توفير أعضاء هيئات تدريس وهيئات معاونة قبل إنشاء جامعات جديدة سواء أهلية أو حكومية أو تكنولوجية، لاسما وأن هناك جامعات بدون أعضاء هيئة تدريس وبالتالي يعتمد الكثير منها على الانتداب من الجامعات الأخرى.

وتضمنت التوصيات أهمية العمل على تشجيع وتأسيس مكتبات رقمية تساعد الطالب على البحث والابتكار بدلا من تحويل الكتاب الجامعي بما فيه من مشكلات إلى كتاب رقمى، علما أن الكثير من الطلاب لا زال يعتمد على الصورة الورقية فتضاعفت التكلفة عليه.

 

الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان

 

وأوصت أيضا بأهمية العمل على الاستثمار في نشر المعرفة بالمجان بأن تكون منصات الجامعات مجانية وتتيح المعرفة للجميع وهذا جزء هام لزيادة الوعى والمعلومات، كما يحدث في كبريات الجامعات في الخارج مثل هارفارد وستانفورد عند التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية وخاصة المنبثقة من الجامعات الحكومية وعددها ١٢جامعة.

توصيات اللجنة المالية بمجلس الشيوخ حول خطة التنمية الاقتصادية، ملف الاستثمار يحتاج إلى تعزيز الجهود، تحسين جودة حياة المواطنين، تطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة

أبرزها ضرورة ترشيد الإنفاق، ملاحظات الشيوخ بشأن خطة التنمية الاقتصادية

كما تضمنت التوصيات أهمية تقييم تجربة الجامعات الأهلية ومدى نجاح الموجود حاليا قبل التوسع في إنشائها، مطالبة بالتوسع في الإنفاق على البنية التحتية للجامعات الحكومية التي تعاني من التهالك (غياب المعامل، احتياج المستشفيات الجامعية من أساسيات علاجية ومستلزمات طبية وصيانة الأجهزة الطبية وشراء الحديث منها وضعف شبكة الإنترنت.

 

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