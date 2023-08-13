مترو الأنفاق يتسلم قطار من إنتاج مصنع سيماف (فيديو)

استقبل اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، الفريق مهندس "كامل الوزير" وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من انتاج مصنع سيماف تحت إشراف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى تفقد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقا لنظم الرقمنة والذكاء الإصطناعي، وايضا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل.

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خطة الهيئة العربية للتصنيع

وخلال الزيارة، استمع وزير النقل لشرح توضيحي حول رؤية وخطة الهيئة العربية للتصنيع، التي تنفذها بنجاح لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتحديث خطوط الإنتاج لصناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفقا لجداول زمنية محددة.

كما تم مُتابعة مُعدلات تنفيذ المشروعات القائمة بين النقل والعربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل في مجال عربات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لعدد من المشروعات الجارية ومنها مشروعات تصنيع وتوريد عربات السكة الحديد بمختلف أنواعها, والمرحلة الأولى لتسليم عربات السطح لنقل البضائع، والتي تتضمن 375 عربة، وكذا عربات توليد القوي والمزلقانات وتحديث إشارات السكك الحديدية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الدرجة الثالثة، وأيضا عربات مترو الأنفاق بالخط الثالث، ورفع كفاءة عربات الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق.

تصنيع مترو الأنفاق

كما تضمنت الزيارة، المرور على ورش المصنع ومنها تصنيع مترو الأنفاق، وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو، وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال، وقطارات السطح لنقل البضائع، والقلاب، وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة (DMG MORE) الألمانية العالمية.

وخلال تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث)، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" على اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال كافة الطاقات الإنتاجية لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا بالاستفادة من الخبرات العالمية.

توطين صناعة النقل في مصر

وأعرب عن اعتزازه بزيارة الفريق مهندس "كامل الوزير" وزير النقل لمصنع سيماف التابع للهيئة، ودعمه الجاد المستمر للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، مشيدا بمجهودات وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع أوجه مشروعات النقل والطرق بشكل غير مسبوق وفقا لرؤية علمية مدروسة.

وأشار إلى أهمية توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكية، لما له من انعكاس إيجابي على الاقتصاد المصري وتقليل الواردات.

ولفت إلى الحرص على أن تكون المنتجات المصنعة وفقا للمواصفات الفنية العالية وتواكب أحدث التكنولوجيا بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والمترو وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، بالمظهر الحضاري الذي يتفق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح "مختار عبد اللطيف" حرص الهيئة على الإسراع بتطوير وتحديث مصنع سيماف بالاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة، والدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية مع الهيئة العربية للتصنيع ومنها تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وسرعة النقل من الموانئ الجديدة المتطورة إلى مختلف ربوع الجمهورية.

وأكد أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرات المتميزة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بشكل فني متميز، مع مراعاة أعلى المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع.

وفي سياق متصل، أشار اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" إلى أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستهدف تغطية الاحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، وجميع وسائل النقل الذكي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية، موضحا أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم، مؤكدا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة، وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة على أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات CNC.

عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف

وأضاف أن عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف أوشكت على الانتهاء، لافتا أنه سيصبح لدينا مصنع، يضاهي أفضل المصانع العالمية المتخصصة في صناعات السكك الحديدية والمترو، مشيرا أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جدًا، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والارتقاء بالمنتج النهائي وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، أكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش جولته أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق) من الوحدات المتحركة، وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد / إصلاح / رفع كفاءة / صيانة) ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية......الخ) في إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادي الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة / قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية، مما يوفر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية (مهندسين / فنيين) ، والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالميةً المصنعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.

وأشار الفريق مهندس وزير النقل إلى أنه جاري إنشاء 7 مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والدولية والوطنية المتخصصة مثل شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة وحيث ستقوم الشركة بإنشاء هذا المجمع الصناعي والذي يضم مصنعين الأول خاص بإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT- مونوريل - قطار سريع...الخ)، والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضي لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية، والتعاون مع شركة Colway الأسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر.

ولفت إلى التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية، والتعاون مع هيونداي روتيم لإنتاج عربات المترو في مصنع نيرك بشرق بورسعيد، والتعاون مع جانز مافاج المجرية لإنتاج عربات السكك الحديدية في مصنع نيرك، بالإضافة إلى التعاون مع فويست البين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية بإنشاء خط جديد بالكامل، وتحديث الخط القائم بالإضافة إلى التعاون القائم مع مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع.

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