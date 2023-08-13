أول قرار ضد 3 أشخاص سرقوا كمية من الكابلات النحاسية في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة ، بحبس 3 أشخاص سرقوا كمية من الكابلات النحاسية من داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الأول وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (ثلاثة أشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم (كمية من الكابلات النحاسية وزنت 250 كيلوجرام "مجهولة المصدر " – مبلغ مالى - مـيزان كهربائى).

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وبمواجهتهم بالمضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم،

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.