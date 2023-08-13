الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا بمشاركة 1300 سباح (صور)

بمشاركة 1300 سباح
بمشاركة 1300 سباح وسباحة من 8 محافظات بطولة الصعيد التاسعة

تواصل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة منافساتها على أرض محافظة المنيا للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجاري برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.

بمشاركة 1300 سباح وسباحة من 8 محافظات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا

أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من ١١٣٠ سباحا وسباحة لأول مرة في بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبني سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان). 

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بمشاركة 1300 سباح وسباحة من 8 محافظات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا

ولفت إلى أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، في سباحات الحرة والصدر والظهر والفراشة.

بمشاركة 1300 سباحا وسباحة من 8 محافظات بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا

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