انطلاق بطولة الصعيد التاسعة للسباحة بالمنيا بمشاركة 1300 سباح (صور)
تواصل بطولة الصعيد التاسعة للسباحة منافساتها على أرض محافظة المنيا للمرة الثانية حتى 20 أغسطس الجاري برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي ينظمها الاتحاد المصري للسباحة فرع منطقة الصعيد بمشاركة 8 محافظات.
أوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المنافسات تقام بحمام سباحة جامعة المنيا، بمشاركة أكثر من ١١٣٠ سباحا وسباحة لأول مرة في بطولات الاتحاد بالصعيد من مختلف الفئات العمرية من محافظات (المنيا وبني سويف وأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).
ولفت إلى أن البطولة تشمل جميع السباقات الفردية والتتابعات، والفرق، في سباحات الحرة والصدر والظهر والفراشة.
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