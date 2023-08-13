ختام فعاليات دورة تدريبية ضمن مشروع لتمكين المرأة الريفية بالمنيا

اختتمت اليوم فعاليات "الدورة التدريبية لإعداد المسيرات والمدربات والجمعيات الشريكة" المنعقدة على مدار 3 أيام لمناقشة نتائج مشروع (تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية) وخاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بمحافظة المنيا في إطار التعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا ومديرية الزراعة بالمنيا، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

جاء ذلك بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمنيا والدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور كمال حسن غلاب أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور حسين رأفت مدير المشروع.

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قال ياسر بخيت إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية في الريف المصري هو أحد المشاريع التنموية الهامة التي تسعى لتمكين المرأة الريفية من خلال دعم النساء والفتيات على الخدمات والفرص الاقتصادية والشمول الاقتصادي والحماية الاجتماعية من أجل تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر.

وأوضح الدكتور عمر صفوت أن المشروع ساهم فى تقديم الدعم لأكثر من 400 سيدة بمشروعات صغيرة للإنتاج الحيواني وأسس 300 وحدة تصنيع منتجات ألبان منزلية وأنشأ 20 صوبة زراعية لإنتاج محاصيل الخضر والشتلات يستفيد منها 150 سيدة، بالإضافة إلى تنفيذ 40 مدرسة حقلية ملحق بها 40 حقلا إرشاديا تستفيد منها 1000 سيدة لتطبيق أساليب الزراعة الذكية مناخيا.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسين رأفت إلى أنه من خلال المشروع تم دعم 2000 سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، في 10 قرى من القرى الأشد فقرًا بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".