الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق نجاحات بقيادة غادة عامر

جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فيتو

• فاروق الباز يشيد بعميدة هندسة مصر للعلوم.. ويؤكد: ستحقق طفرات كبرى 
• الدكتورة غادة عامر أول امرأة مصرية تحصل على عضوية مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC)
• الدكتور أشرف حيدر: كلية الهندسة توفر برامج هندسية متطورة وأبحاث علمية تطبيقية وخدمات مجتمعية ذات جودة عالية


تعد كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من أهم الكليات المرموقة التى يسعى الطلاب للدراسة بها، حيث تقدم خدمة تعليمية متميزة علي المستوى المحلي والإقليمي، من خلال إعداد خريجين يواكبون العالم الصناعي، إذ يحقق خريج الكلية أهداف بلاده في التنمية والتقدم، وتعمل كلية العلوم الهندسية والتكنولوجيا بجدية لتطوير المهندسين المحترفين وتنمية قدراتهم مما يؤدي الى التنمية الاقتصادية بطريقة مسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، كما توفر الكلية جميع الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب وفق توجيهات خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والذي يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وتتولى مسئولية عمادة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا د. غادة عامر، الحاصلة على عضوية  مجلس عمداء الهندسة العالمي (GEDC) حيث تعد أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب، وتم تخريج دفعة هندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لعام 2022/2023 مؤخرا بحضور الدكتور محمد الفحام نقيب مهندسي الجيزة، الذى أشاد بمستوى الطلبة الخريجين ومستوى الكلية، ووجه الشكر للعميدة على الجهد المبذول لتخريج طلبة قادرين على اقتحام سوق العمل.

الدكتورة غادة عامر 

وحرص العالم فاروق الباز على تقديم رسالة تهنئة للدكتورة غادة عامر عميدة كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمنصبها الجديد، مؤكدا ثقته من تقديمها إضافة قوية للكلية وطلابها.

 

 وقال العالم فاروق الباز:"أهلا يا شباب كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا، أنا سعيد جدا لأن الدكتورة غادة عامر أصبحت عميدة الكلية لانني أعلم أنها سيدة متميزة للغاية وزميلة راقية وتعاملت معها كثيرا".

 وأضاف:"لذلك اعتبر أن كلية الهندسة سيكون لها مكانة متميزة في مصر وأتمنى أن كل واحد أو واحدة منكم تقدروا تعملوا حاجة عظيمة جدا لمصر وتفتخروا بتقديم شيء وطني للبلد تفتخروا به.. ربنا يحميكوا.. شكرا".

خالد الطوخي

 

وقال الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن كلية الهندسة توفر برامج هندسية متطورة وأبحاث علمية تطبيقية وخدمات مجتمعية ذات جودة عالية، كما تلتزم كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في رسالتها بإعداد مهندسين متميزين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا فى النواحى العلمية والبحثية والأخلاقية، وذلك عن طريق تهيئة الظروف المناسبة للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تساهم الكلية في خدمة المجتمع وحل مشكلاته وذلك فى إطار الإلتزام بالقواعد المنظمة للمجتمع وذلك بالتواصل مع الجهات المجتمعية المختلفة علميا وصناعيا وبحثيا.

 

الدكتور أشرف حيدر

وحققت كلية الهندسة نجاحات عديدة خلال الفترة الماضية، حيث انه تم تجهيزها بجميع الوسائل المطلوبة للتعليم الهندسي مثل المختبرات والورش ومعامل الحاسبات وصالات التدريب وصالات الرسم والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الندوات والمؤتمرات على مستوى عالي من مواصفات الجودة العالمية لتستوعب متطلبات الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية، وكذلك تتوفر مساحات رحبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية، كل هذه الطاقات البشرية والإمكانيات مسخرة لخدمة العملية التعليمية والبحثية ولأدائها في تناغم وانسجام ونمطية عالية.

 

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى وقت سابق، بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، حيث يسعى الطلاب للالتحاق بها كونها من أفضل وأرقى الجامعات كما تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمي ودولي يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات التي تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى.

أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور فاروق الباز الدكتورة غادة عامر عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز أشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

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