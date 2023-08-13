بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاة الملكية بملوي بالمنيا (صور)

أعلن اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بدء تركيب الكمرات الحديدية على كوبرى مشاة الملكية البحرية استعدادًا للانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى المشاة، مؤكدًا أنه سيتم غلق المزلقان نهائيا بعد تشغيل الكوبري وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين.

كوبري منشأة الملكية البحرية بملوى

يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، لسرعة الانتهاء من إنشاء كوبرى مشاة الملكية البحرية بملوى استجابة لمطالب الأهالى منعا للحوادث وحفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

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كوبري منشأة الملكية البحرية بملوى

وفى ذات السياق، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي من تحرير ٥٨ محضر إشغال طريق، مما يعيق حركة الشارع وتم رفع الاشغالات والتعامل الفوري للحفاظ على حرم الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كوبري منشأة الملكية البحرية بملوى



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، تيسيرًا على المواطنين وحفاظًا على المظهر الجمالي بشوارع المحافظة



كوبري منشأة الملكية البحرية بملوى

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الاشغالات وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإنشاء مطب صناعي أمام مدخل قرية بني عمار وتقاطعه مع طريق مصر أسوان الزراعي لتخفيف الكثافة المرورية، ورفع المخلفات بقرى حلوة وإبوان وأبو عزيز ومنبال وأحياء المدينة، وتمهيد الطريق بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها