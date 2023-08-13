الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

غرق شاب تحدى أصدقاءه في السباحة ونزل بكورنيش محطة الرمل

تواجد أمني مكثف أثناء
تواجد أمني مكثف أثناء انتشال الجثة، فيتو

انتشلت قبل قليل،  قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية جثة شاب نزل لمياه البحر بمنطقة محطة الرمل في منطقة غير مخصصة للسباحة، وسط تواجد أمني مكثف من الأجهزة الأمنية. 

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا من قسم شرطة العطارين، بورود إخطار من شرطة النجدة بنزول شاب إلى مياه البحر على كورنيش الإسكندرية في منطقة غير مخصصة للسباحة وغرقه، توجهت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية والقيادات الأمنية وسيارة إسعاف. 

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وتبين غرق مينا جمال رزق ٣٠سنه من منطقة  محرم بك، بعد نزوله لمياه البحر  تحدي أصدقاءه في السباحة وأنه يعوم جيدا، ولكنه غرق بسبب الأمواج العالية والمنطقة الصخرية بها، وجري انتشال الجثة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وكانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الغواصين المتطوعين، جثة شاب غرق من محافظة المنوفية غرق في مياه البحر بشاطئ كناري بالعجمي البيطاش، وجرى انتشال جثمانه من شاطئ شهر العسل، ليترفع بذلك عدد حالات الغرق بشاطئ كناري إلى 4 منذ بداية الصيف 

 كان قسم شرطة الدخيلة قد تلقى بلاغا من مسئولي شواطيء العجمي، بسقوط غريق جديد بشاطئ كناري بالعجمي بيطاش، توجهت قوة أمنية رفقة مسئولي الشواطىء وسيارة إسعاف. 

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وتبين  غرق محمود سيد احمد عبد الغفار 22 عاما، من محافظة المنوفية،  بشاطئ كناري  بعد نزوله لمياه البحر في الساعة السادسة ونصف صباحا، وجرى البحث عن جثمانه الي تم العثور. 

 

 وكان قد شهد شاطئ سيدي الكرير غرب الإسكندرية، حالة غرق لشاب ١٦ عاما، ولم يتم العثور على جثمانه حتى كتابة هذه السطور.

كانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغا من مفتشي ومراقبي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بسقوط غريق بشاطئ سيدي كرير الشرقي بنطاق قسم شرطة برج العرب. 

توجهت قوة أمنية برفقة مسئولي الشواطئ، وتبين أن الغريق يدعى بشار محمود إبراهيم عنده ١٦ سنة، وغرق  فى شاطئ كرير الشرقي أمام شارع السنترال عند الكيلو ٣٥، وجرى البحث عن الغريق بواسطة عدد من المتطوعين وتوقف البحث مع دخول الليل وارتفاع الأمواج. 

 

فيما توجه أهل الغريق إلى مكان غرقه للبحث عنه بالقرب من الشاطئ ومنطقة غرقة، إلى أن جرى انتشال الجثمان بعد يوم كامل من غرقه.

 

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