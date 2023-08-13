ضحايا الكنز الملعون، القصة الكاملة لوفاة مواطن داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالشرقية

هوس المال دفع شخصا في العقد الرابع من العمر ومقيم بنطاق مركز أبوحماد محافظة الشرقية للبحث عنه بشتى الطرق المختلفة حتى سيطرت على ذهنه هو و4 آخرون فكرة التنقيب عن الآثار بالمحافظة التى تمتلك الآلاف من الكنوز الأثرية القديمة غافلا عن أن هذا الحلم هو من سيودي بحياته في الحال ويدمر عائلة بالكامل.

وفاة مواطن أثناء التنقيب عن الآثار بالشرقية



وكان مأمور مركز أبوحماد، تلقى بلاغا بسقوط مواطن داخل حفرة في منزل بإحدى القرى التابعة للمركز ومصرعه، وبالانتقال تبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل كما تبين أنها لشخص يدعى «م.ا» في العقد الرابع من عمره ومقيم قرية صفط الحنا بنطاق مركز أبوحماد.

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وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المتوفي بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المذكور، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من استخراج الجثمان من تحت الأنقاض.

تمكنت القوات من ضبط مالك المنزل و3 آخرين في الواقعة وحررالمحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

عقوبة التنقيب عن الآثار



وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

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