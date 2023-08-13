رفع 1305 حالات إشغال طريق مخالف بالبحيرة (صور)

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 1305 حالات إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن حالة بدمنهور، 60 حالة بأبوحمص، 75 حالة برشيد، 50 الدلنجات، 20 حالة بكوم حمادة.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

Advertisements

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة،فيتو

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف الأستاذ سمير البلكيمي بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة، فيتو

أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام و22 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة، فيتو

رفع حالات إشغال طريق بمحافظة البحيرة، فيتو

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.