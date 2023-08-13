غضب فى الوفد بسبب وقف رئيس لجنة الحزب بمحافظة أسوان

حزب الوفد، أثار قرار رئيس حزب الوفد أمس بوقف رئيس لجنة الوفد فى محافظة أسوان حالة من الغضب بين قيادات الحزب.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى محافظة أسوان وإحالته إلى لجنة النظام للتحقيق فيما نسب إليه وجاء على لسانه بموقع الحرية الإخباري من إساءة لرئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.

التحقيق مع رئيس الوفد بأسوان



كما أصدر فؤاد بدراوى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد بيانا حول وقف رئيس اللجنة العامة للحزب فى محافظة أسوان وقال بدراوى، فوجئنا جميعآ، بقرار صادر من رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة بإيقاف الأستاذ صلاح فخري رئيس اللجنة العامة للوفد بأسوان وإحالته إلي لجنة النظام للتحقيق.

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وأضاف بدراوى، قرار رئيس الحزب يستند إلى تصريح أصدره الأستاذ صلاح فخري رفض فيه المخالفة المتكررة للائحة النظام الداخلى وانتقد امتناع رئيس الحزب عن دعوة الهيئة الوفدية لاختيار مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية.. وهو التصريح الذي اعتبره السيد رئيس الحزب -طبقآ للقرار- إساءة له وللهيئة العليا.

وهو مبرر لا يمكن ولا يجوز قبوله، لأن قرار إيقاف رئيس لجنة الوفد بأسوان يعني أن أي قيادة أو عضو في الحزب يعلن عن رفضه للانتهاكات المتعمدة للائحة الحزب سيتعرض للإيقاف أو الفصل حتى.

ولو كان تصرفه الرافض لمخالفة اللائحة عبارة عن تصريح صحفي وإعلامي، وهي الطريقة الوحيدة للتعبير عن الرأي الآن داخل الوفد بعد أن تحول المركز الإعلامي وصحيفةالحزب وبوابته الإلكترونية إلى نشرة تأييد لترشح رئيس الحزب -بالمخالفة للائحة- بعد امتناعه عن دعوة الهيئة العليا للاجتماع تمهيدآ لدعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد.

وتابع بدراوى، السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كان الإجماع على ترشيح رئيس الحزب أصبح -طبقآ لبيانات التأييد- مضمونآ فلماذا لا يجمع السيد رئيس الحزب مؤسسات الوفد رسميآ لاتخاذ قرار المشاركة وتسمية المرشح.

واستكمل، أؤكد أن الأستاذ صلاح فخري القيادي الوفدي القديم، وعضو الهيئة العليا السابق، هو واحد من كبار المحامين بمحافظة أسوان، وما أعلنه من رفض لمخالفة لائحة الحزب، هو تعبير عن آلاف الوفديين أعضاء الهيئة الوفدية الذين تمتنع مؤسسات الحزب الإعلامية عن استطلاع آرائهم ليظهر رأي واحد لايعبر إلا عن دائرة وحيدة -لاتمثل إلا نفسها-لاتريد إلا مايريده رئيس الحزب حتى ولو خالف اللائحة.

واضاف بدراوى، أن ماقاله صلاح فخري هو -أيضآ- انعكاس لاحترامه للمؤسسية والقانون، ورفضه -في نفس الوقت- للانتهاكات المستمرة للائحة النظام الداخلي لحزب الوفد، بل أن أي عضو بالحزب -حتى لو لم يكن يعمل بالقانون- يجب أن يلتزم بنصوص اللائحة، ومن باب أولى أن يلتزم باحترام هذه اللائحة من يعملون بالقانون ويعرفون قيمة احترام اللوائح وخطورة مخالفة نصوصها على استقرار واستمرار المؤسسات.

وقف رئيس الوفد بأسوان

كما علق عباس حزين عضو الهيئة العليا بحزب الوفد على قرار رئيس حزب الوفد بشأن وقف صلاح فخري رئيس اللجنة العامة للوفد باسوان

وقال عضو عليا الوفد، للآسف هذا القرار رقم ١٥٣ يسىء للوفد لان هذا يعنى ان اى معارضه باى قرار تعنى التجميد وبخاصه ان صلاح فخرى قيمة وقامة كبيرة فى اسوان وفى جنوب الصعيد بالكامل نرجو ان يكون هناك لغه حوار واقناع وتقبل المعارضه بدلا من التجميد.