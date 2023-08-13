شقيق ضحية مذبحة الهرم: قتلهم لأن بنته كانت على وش جواز ورافض يجهزها

كشف حمادة حسن، شقيق ضحية حادث كفر غطاطي في منطقة الهرم، الذي شهد حادثا مأساويا بإقدام زوج على قتل زوجته ونجلته وشرع في قتل بناته الأربع الآخرين.

وقال "حسن" في تصريح خاص لـ"فيتو": كان كل شوية يضربها ويطردها، وكذا مرة غضبت في بيت أبويا، ولكنها رفضت الطلاق أو رفع دعوى خلع لتربية بناتها، وهو شخص مفتعل للمشاكل وكان يرفض خلفة البنات عاوز ولد، ورانيا كانت رافضة الانفصال علشان خاطر بناتها، وكان كل هدفها تنجب الولد اللي نفسه فيه.

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واستكمل: المتهم تزوج مرتين، وكان بيجيب زوجته الثانية تقعد معها، مضيفا: قبل يوم الجريمة بأيام اختلف معها لأنه رافض أن يجهز البنت الكبرى، وخاصة أنها مخطوبة واقترب موعد زفافها، قائلا: "من يوم ما اتجوزت مشفتش يوم حلو".

عامل خردة بقتل زوجته وبناته

كانت عقارب الساعة قد اقتربت من الثانية عشر من منتصف ليل الإثنين، عندما فوجئ أهالي منطقة كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، بصرخات فزع مرعبة تتصاعد داخل منزل أحد جيرانهم.. هرع الأهالي إلى المنزل، وما إن دخلوه حتى أصيبوا بصدمة شديدة من هول المنظر الذي وقعت أعينهم عليه.. جارتهم الشابة نائمة في فراشها وقد فارقت روحها جسدها، إثر إصابتها بجرح غائر في الرقبة، ثم تضاعفت صدمتهم عندما عثروا على بناتها الخمس مصابات بجروح بالغة الخطورة.

محررة فيتو مع جيران المجني عليهم

أفاق الجيران من صدمتهم سريعا وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالجيزة، وعلى الفور امتلأ المكان برجال الشرطة، وبعد الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تحفظ النيابة، فيما تم نقل الشقيقات الخمس إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محررة فيتو مع جيران المجني عليهم

تم تشكيل فريق على مستوى عال من الكفاءة ضم ضباط من مباحث قسم الهرم والإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، وفي هذه الأثناء توفيت إحدى المصابات أثناء علاجها في المستشفى.. وكشفت التحريات الأولية عن أن المجني عليهن هن: الأم رانيا حسن البالغة من العمر 32 سنة، وبناتها: ملك (16 سنة)، ومنة عبد المولى بكري، (15 سنة)، وجنا (9 سنوات)، ومي (8 سنوات)، وسجدة (5 سنوات).

محررة فيتو مع جيران المجني عليهم

وبتكثيف التحريات تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل، عندما تبين أن زوج المجنى عليها "رانيا"، ووالد الفتيات الخمس، اختفى تماما عن الأنظار بعد وقوع الجريمة مباشرة، وأشار بعض شهود العيان إلى وجود خلافات مستمرة بين الزوجين، وقد تصاعدت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة وكثرت بينهما المشاجرات.. حامت الشبهات حول الزوج المختفي، وبدأ رجال المباحث يكثفون تحرياتهم حوله، وتوصلوا إلى أنه يتعاطى أنواعا مختلفة من المواد المخدرة، وبسببها أهمل في الإنفاق على منزله وعجز عن توفير احتياجات الأسرة الأساسية، ما أدى إلى كثرة الخلافات بينه وبين زوجته الراحلة.

تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على الزوج عبد المولى، وهو رجل فى العقد الرابع من العمر، يعمل في جمع الخردة، ومفرج عنه حديثا من السجن.. وفى أحد الأكمنة المعدة له تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، واقتادوه إلى قسم الشرطة، وبمواجهته بالتحريات والمعلومات التي توصلوا إليها، انهار واعترف بارتكاب الجريمة البشعة، وأكد أنه أقدم على قتل زوجته وبناته الخمس، بعد مشاجرة مع الزوجة، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يمسك بسكين حاد وينهال عليهن جميعا بالطعنات، فأحدث بأجسادهن إصابات خطيرة، وتركهن غارقات في الدماء وفر هاربا من مسرح الجريمة.

حرر رجال المباحث المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مع المتهم، وأصدرت قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة أسباب الوفاة، مع التصريح بدفنهما بعد انتهاء التشريح، ووضع الأطفال الأربع المصابات تحت الملاحظة الطبية للاستماع إلى شهادتهن في تحسن حالاتهن الصحي.