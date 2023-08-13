القبض على عصابة سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء في التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات "ربع نقل" بأسلوب “فتح كالون الباب” وتقطيعها وبيعها في منطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (فرد خرطوش وطلقة نارية لذات العيار) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات "ربع نقل" بأسلوب “فتح كالون الباب”.

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واعترفا بقيامهما بسرقة 2 سيارة "ربع نقل" وبتصريفهم مسروقاتهم لدى عميلهم "سئ النية" (مالك ورشة قطع غيار) تم ضبطه وبحوزته (أجزاء من السيارات المبلغ بسرقتها).

وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع باقى المتهمين بسرقة السيارات وإخفائها بورشة خاصة بمحل سكنه وتقطيعها لأجزاء وبيعها وقيامه بتقطيع أجزاء سيارة "ربع نقل" وبيعها نظير مبلغ مالي.

وبسؤال مندوب بالشركة تعرف على المضبوطات وإتهم المذكور بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.