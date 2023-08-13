الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

سؤال برلماني للحكومة عن سبب انتشار سوق سوداء للكتب الخارجية

الكتب الخارجية، فيتو
الكتب الخارجية، فيتو

تقدم أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بسؤال برلماني إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،  موجه إلى الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أزمة الكتب الخارجية وسبب انتشار سوق سوداء لها.

 

تطوير المناهج 

 

وطالب قورة، من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إعطاء أولوية قصوى لملف تطوير جميع المناهج التعليمية بمختلف مراحل التعليم الأساسى وبما يجعل التلاميذ ليسوا فى حاجة إلى شراء الكتب الخارجية بعد ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بصورة جنونية وأصبحت تمثل مشكلة مالية كبيرة للتلاميذ وأسرهم.
 

Advertisements

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

 

وقال " قورة " فى سؤاله الموجه إلي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن حالة من الغضب والاستياء بين أوساط أولياء الأمور نتيجة لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024، حيث زادت الأسعار عن العام الماضي بنسبة 40% متسائلًا: هل فشل أباطرة وخبراء وأساتذة الجامعات المصرية فى تطوير المناهج التعليمية بما لا يؤدى الى استعانة تلاميذ التعليم قبل الجامعى بالكتب الخارجية ؟ ومن المسئول عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التى أصبح تهدد أى تطوير وتحديث فى المناهج التعليمية لأن استمرارها يؤكد فشل سياسات تطوير وتحديث المناهج التعليمية.
 

مراجعة الكتب الخارجية

كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة قائلًا: هل يتم مراجعة الكتب الخارجية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ؟ ومن الذى يقوم بتحديد اسعار الكتب الخارجية ؟ مطالبًا بضرورة الرقابة الحقيقية على المواد العلمية داخل الكتب الخارجية.

السوق السوداء


وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، لقد أصبحت ظاهرة الكتب الخارجية مثل السوق السوداء وهذا بسب سياسات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لأن كتب الوزارة بمجرد أن يستلمها التلاميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوى يتم وضعها داخل المنزل ولايتم استخدامها على الاطلاق وإنما الكل يلجأ الى الكتب الخارجية وحتى المعلمين انفسهم يعتمدون فى تدريس المناهج على الكتب الخارجية مقترحًا ضرورة التواصل فيما بين من يؤلفون الكتب الخارجية والوزارة لعقد بروتوكول تعاون بينهما من أجل تطوير المناهج التعليمية والاتفاق على وجود الكتب المدرسية فقط وغلق باب الكتب الخارجية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية أرتفاع أسعار الكتب ارتفاع اسعار ازمة الكتب الخارجية أسعار الكتب الخارجية التعليم قبل الجامعي الجامعات المصرية الصف الثالث الثانوي السوق السوداء

مواد متعلقة

شعبة الأدوات المكتبية: الدولار وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

تحرك برلماني بشأن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

طلب مناقشة عامة بالشيوخ بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

موعد إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الولاية على المال

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط حصول المرشح على تزكية المواطنين

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والديها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

كيف تحول موقف كولر في أزمة محمد شريف؟.. مصدر بالأهلي يرد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

الزمالك يصرف شهرين من مستحقات أوسوريو غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية