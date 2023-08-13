رضا حجازي يكشف الكيانات الموازية للتعليم الرسمي

اعترف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك أنساقا موازية للتعليم الرسمي. وقال وزير التعليم: إن الدروس الخصوصية والسناتر هي أنساق موازية للتعليم الرسمي في المدارس.

وزير التعليم يؤكد على أهمية دور المدارس

وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس هي المكان الوحيد القادر على تقديم التربية والتعليم. وأشار إلى أن الوزارة تواجه تحديات ضخمة وقضايا شائكة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود من أجل تحقيق وطموحات الدولة المصرية في الارتقاء بمنظومة التعليم.

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الحوار المجتمعي لإطلاق استراتيجية تطوير التعليم

وأضاف وزير التعليم، خلال مشاركته في الحوار المجتمعي لإطلاق استراتيجية تطوير التعليم اليوم الأحد، أن وزارة التربية والتعليم تواجه تحدي حقيقي في غياب الطلاب عن المدارس في المرحلة الثانوية وبدأ الأمر ينتقل إلى المرحلة الإعدادية وهو ما تسعى الوزارة إلى مواجهته من خلال خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات.

وأوضح وزير التعليم أنه من التحديات التي تواجه التعليم المصري هو العجز في أعداد المعلمين. وأكد أن هناك حرص شديد من الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم.

ملتقى تطوير المناهج

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فاعليات ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، خلال الفترة من ٦ إلى ٧ /٨/ ٢٠٢٣، وذلك بالتعاون مع منظمة يونيسيف.

ويهدف الملتقى إلى إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج وعرض أفضل الممارسات، بالإضافة إلى عرض رؤية الوزارة فى (نظام التعليم – خارطة الطريق للمستقبل).

وشهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق فاعليات ملتقى "تطوير المناهج (رؤى وتجارب)"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، وذلك خلال يومي ٦ و٧ أغسطس الجاري.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن مصر لديها ٢٥ مليون طالب فى التعليم المصرى، موضحًا أن التطوير خطة دولة، وأن الوزارة تستكمل منظومة التطوير التي بدأتها بالمرحلة الابتدائية، والآن يتم استكمالها بالمرحلة الإعدادية، وقريبًا سيتم تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لأنها فى أشد الاحتياج للتطوير.

كما أكد الوزير أن الوزارة تستهدف إعداد مناهج قابلة للتنفيذ والتطبيق، مشيرًا إلى أن النظام التعليمى هو منظومة متكاملة تسير بالتوازى على مسارات متعددة ومتداخلة ومرتبطة ببعضها البعض، قائلًا: "إن الهدف الاستراتيجى هو تحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم، حيث أن التعليم هو الحياة، والإعداد لها، ونسعي لبناء شخصية الطالب بهدف التعليم والتعلم وليس التلقين، بالإضافة إلى اكتساب مهارات للمنافسة في سوق العمل، ليكون الطالب مستمتعًا بالتعليم، فالتعليم هو الحياة مع التأكيد على دور المدرسة حيث إنها هى المكان الحقيقي للتعلم والتعليم".