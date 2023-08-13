في ذكرى رحيل الثعلب.. سمير الإسكندراني خدع الموساد وكشف خطط إسرائيل.. قدم أغاني وطنية ووصل إلى العالمية

سمير الإسكندرانى ـ فنان متعدد المواهب مطرب ورسام من طراز فريد وبطل قومى له ملف مشرف في المخابرات المصرية ولقب بالثعلب، اشتهر سمير الإسكندراني بدوره الوطني مع المخابرات المصرية، فعندما أرادت المخابرات الإسرائيلية تجنيده وافق وتدرب على التجسس، لكنه تمكن من خداعهم، وعندما عاد إلى مصر قام بإبلاغ الرئيس جمال الناصر، وتمكن من كشف الخطط التجسسية في مصر، قدم العديد من الأغانى الوطنية التي تؤكد وطنيته وحبه لبلاده، والذى رحل في مثل هذا اليوم عام 2020.

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اشتهر سمير الإسكندراني بدوره الوطني مع المخابرات المصرية، فعندما أرادت المخابرات الإسرائيلية تجنيده وافق وتدرب على التجسس، لكنه تمكن من خداعهم، وعندما عاد إلى مصر قام بإبلاغ الرئيس جمال الناصر، وتمكن من كشف الخطط التجسسية في مصر.

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ميلاد فى الغورية

في إحدى حوارى ـ حوش قدم ـ الغورية بالقاهرة ولد الفنان متعدد المواهب سمير الإسكندرانى عام 1938، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل (زكريا أحمد، بيرم التونسي، أحمد رامي، ومن هنا جاء عشقه للطرب والفن.

سمير الاسكندرانى فى بداياته

وفى مرحلة الشباب انتقلت أسرته من الغورية إلى شارع عبدالعزيز، وهناك تعرف على عادات وتقاليد إيطالية ويونانية وإنجليزية، وذلك نظرًا لوجود الأجانب هناك في ذلك الوقت، ووقع حينها في حب فتاة إيطالية تدعى يولندا، وهذه الفتاة كان لها أثر كبير على اتجاهه لدراسة الإيطالية فقرر أن يتعلم اللغة الإيطالية بإتقان شديد حتى يستطيع أن يعبر عن حبه ومشاعره تجاه هذه الفتاة دون أى عقبات وبالفعل تفوق سمير في دروس الإيطالية ونجح في الحصول على منحة دراسية في مدينة بيروجيا الإيطالية لدراسة الأدب واللغة الإيطالية فيما بعد.

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بعثة دراسية الى ايطاليا

درس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما أُلغيت اللغة الإيطالية من الكلية، في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، درس في كلية الفنون الجميلة، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره عشرون عاما وهناك حاول اليهود تجنيده لجمع معلومات عن مصر مقابل راتب كبير لاتقانه عدة لغات وتظاهر بالموافقة وعندما حضر إلى مصر أبلغ المخابرات المصرية والتقى الرئيس جمال عبد الناصر واتفق على أن يلعب دور الجاسوس الإسرائيلى في مصر.

الفنان سمير الاسكندرانى

تمكن خلال فترة عمله كجاسوس مزدوج من كشف عدد من الخطط التجسسية والمخابراتية داخل مصر، منها محاولة اغتيال المشير عبد الحكيم عامر، ودس سم طويل الأمد للرئيس جمال عبد الناصر، عن طريق تجنيد شيف يوناني يعمل في محلات جروبي بالقاهرة وكان هو المكلف بتلك العملية.

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كشف الشبكة الجاسوسية

وبعد فترة تزيد على العام ونصف العام تمكنت المخابرات المصرية عن طريقه من رصد مكان اتصال الجاسوس الهولندي مويس جود سوارد به، وتم القبض على الجاسوس الهولندي مويس جود سوارد، وكشف أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر.

بداية القصة

كانت بداية حكاية الفنان سمير الإسكندراني مع الجاسوسية حينما كان في مدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958، وكان حينها عمره عشرين عامًا ودرس هناك وعمل بالرسم والموسيقى، وكان يغني في فناء الكلية ويتحدث أكثر من لغة، وشخصيته تلك التي اختلفت عن النموذج المصري المتحفظ الذي كان معتادًا في الشباب المصري آنذاك جذبت انتباه شاب من جذور يهودية ومن أصل مصري عرض عليه تجنيده لجمع المعلومات من مصر مقابل راتب كبير.

الفنان سمير الاسكندرانى

قال الفنان سمير الإسكندراني، إن أحد الجنود الإسرائيليين حاول تجنيده لصالح العمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلي خلال فترة دراسته في إيطاليا، ما دفعه للتواصل مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وإبلاغه بالأمر، قائلا: "كنت حينها في صالة بلياردو ودعاني أحدهم للجلوس معي ومصادقتي مدعيا أنه مصريا يدعى سليم، وعلمت بعدها أنه إسرائيلي يحمل جواز سفر أمريكي.

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اعترافات الاسكندرانى

ويحكى الفنان سمير الإسكندرانى كيف تم تجنيده من قبل إسرائيل ويقول: بدأ يعلمنى الحبر السرى والشفرة وبعض وسائل التخابر، وأنا عاجبنى الإثارة اللي في الموضوع، وخلوني رجعت مصر وحاولت أقابل الرئيس جمال عبد الناصر ورحت قصر عابدين وقصر القبة لكن كانوا بيتعاملوا معايا على اساس إنى عيل صغير، لغاية في يوم جه واحد لوالدي يشترى منه موبيليا وكان لازم يكتب اسم الشخص وشغلته عشان الضرائب ولما ساله قال له إنه في المخابرات وبقى في صلة بيننا فحكى له على الموضوع وفعلا أخدنى وخلانى قابلت الرئيس جمال عبد الناصر، وبمجرد رؤيتى شعرت بأنه والدى وحاولت تقبيل يده لكنه رفض، وطلب منى التعامل مع صلاح نصر، وجهاز المخابرات المصرى بدأ يعلمنا حاجات زيادة جعلتنى أنجح في تفكيك ست شبكات تجسس إسرائيلية ما تسبب فى إقالة رئيس المخابرات الاسرائيلى هرطابى.

نشر بعد ذلك أن تمكنت المخابرات المصرية عن طريقه من رصد مكان اتصال الجاسوس الهولندي (مويس جود سوارد) به، وتم القبض على الجاسوس الهولندي وكشف أعضاء شبكة تجسسية كاملة داخل مصر عن طريقه مكونة من الأجانب المقيمين في مصر من جنسيات مختلفة، وحاول الكاتب الكبير أنيس منصور نشر قصته في كتاب الا أن الاسكندرانى فضل الصمت فترة طويلة، وأبى وبقي متحفظا لمدة طويلة حتى صرح بالقصة كلها فيما بعد.

مشواره الفني

تميز صوت الفنان الراحل سمير الاسكندرانى بالقوة وقد أدى في حياته الغناء العاطفى والوطنى ـ والغناء باللغة الأجنبية الإنجليزية والإيطالية واليونانية، وحدث أن استمع الموسيقار محمد عبد الوهاب إليه يغنى أغنية بالإنجليزية في برنامج إذاعى، وأعجب به كثيرا عندما علم أنه مصريا، وحدث أن علم الكاتب أنيس منصور بإعجاب عبد الوهاب بصاحب صوت جميل التقى به وأعجب جدا بصوته وقدمه إلى رئيس الإذاعة في البداية كصاحب صوت جميل.

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طالعة من بيت أبوها

قدم الفنان سمير الإسكندراني في مشواره عددًا من الأغاني الوطنية البارزة منها يا رب بلدي وحبايبي، ابن مصر، في حب مصر، يا نيل، أوبريت الغالية بلدى وغيرها من الأغنيات الخالدة في الوجدان، كما أنه قدم عددا من الأغنيات العاطفية أشهرها" طالعة من بيت أبوها داخلة بيت الجيران "،قولوا لحبيبى، قال جاى وشايل كم وردة، مين اللى قال، زمان زمان، قدك المياس، يا نخلتين في العلالى، قمر له ليالى، بت يادوسة، وغيرها، كما قدم عدة أغنيات بلغات أجنبية.

أحب أغنياته مصر بلدى وحبايبى

من أحب أغنياته إلى قلبه أغنية مصر بلدى وحبايبى حتى انه كان وهو على فراش المرض يردد كلماتها ويقول: يارب بلدى وحبايبى والمجتمع والناس، اجعلنى شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلنى دفعة قوية فى عجلة الإنتاج.. اخواتى تلبس وتاكل ولغيرنا ما نحتاج، اجعلنى حبة تفرع وتبقى فدادين سنابل.. تحضن فروعها الأيادى وتبوس جدورها المناجل، وأبدر على الناس محبة وبسمة فى كل دار.. وإن مت اجعلنى طوبة يعلو بيها جدار، أنا إيه لولا الناس بحالها لو انتوا ايه فايدتى.. لو كنتش أخدم بلادى هتبقى ايه لازمتى.

نعته المخابرات المصرية

أصيب سمير الاسكندرانى بمتاعب في الكلى والمسالك البولية وبعد جراحة كبيرة بمستشفى عين شمس التخصصى رحل في أغسطس 2020 عن عمر 82 عاما وخرجت جنازته من مسجد السيدة نفيسة ونعته المخابرات المصرية عند رحيله.