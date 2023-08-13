الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار فعاليات مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد

مشروع إبدأ حلمك بالوادي
مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد، ڤيتو

تواصل عاصمة الثقافة المصرية، "محافظة الوادي الجديد"، تدريبات مشروع إبدأ حلمك أحد المشروعات الفنية لإعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح لابناء محافظة الوادى الجديد عاصمة الثقافة المصرية والتى تستمر  حتى الاثنين  ١٤ أغسطس تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظيمة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفنى للمشروع، والمنفذ بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة إبتسام عبد المريد.

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وقالت إبتسام عبدالمريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، في بيان لها اليوم الأحد، إن مسرح قصر ثقافة موطن، شهد  مواصلة الفنان مناضل عنتر تدريباته على كيفية التحكم بجسد التصميم الراقص والتوصل إلى محاكاة الحركة الشعبية وتطويرها  وكيفية توظيف أدوات المؤدي واستخدام الحركات الجديدة وكيفية العمل في مجموعات مع التنسيق والانضباط والحركة الجماعية التي تعتمد على التشكيل بحضور المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمى للمشروع بالداخلة.

كما واصل الفنان والمايسترو حسام حسنى تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس حيث قام بالتدريب على أغنية مصر عادت شمسك الذهب بالإضافة إلى مراجعة على بعض الأغانى السابقة ومنها دولا مين ودولا مين، لو بطلنا نحلم نموت، عدى عليا وسلم، خفيف الروح، الأرض العطشانة، مكتوبلى أغنيلك، سلم سلم، اهيم شوقا، يا بلدى،يا عروسة النيل، سيدى يا سيدى، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليمين للمشروع بالخارجة.

 

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مشروع إبدأ حلمك لإعداد واكتشاف الممثل الشامل مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد اقليم وسط الصعيد الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ثقافة الوادى الجديد

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