الأحد 13 أغسطس 2023
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سياسة

7 حالات يفصل فيها الطالب من كلية الشرطة، تعرف عليها

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

حدد قانون أكاديمية الشرطة حالات فصل الطالب من كلية الشرطة، ونصت المادة 15 من مشروع القانون بتعديل قانون أكاديمية الشرطة الذى وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث وأصدره رئيس الجمهورية رسميا، علي 7  حالات يفصل فيها الطالب.

حالات فصل طالب كلية الشرطة 

وجاء نص المادة (15) بالقانون كالتالي:

 

"يفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

(۱) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار. 

 (۲) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول.

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(۳) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية. 

 (٤) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليًا أو حكميًا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة

(٥) صدور قرار من مجلس التأديب.

(٦) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 (۷) إذا حصل الطالب على أقل من ٥٠٪ من درجات السلوك أو المواظبة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها".

مجلس النواب 

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، أشادوا بأهمية التعديلات المقدمة من الحكومة عن مشروع قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، لاسيما وأنه يستهدف الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي في خدمة الأمن.

 

 أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين الجبهة الداخلية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الوطن.

 

تعديل قانون أكاديمية الشرطة 

 

وأشار إلى أن التعديلات التشريعية تأتي في ضوء مواكبة التطوير، لاسيما في إطار السياسة الأمنية الجديدة التي ترتكز علي الأمن الشامل وتطوير كافة مقدرات الأمن في كافة المناحي الشرطية.

 

وقال النائب، ما يحققه المشروع من اهتمام بالعنصر البشري من خلال أُسس علمية تتيح له التأهيل ليكون قادرًا على مواجهة الصعوبات والتحديات، فضلا عن كونه يأتي في إطار حرص الوزارة تحديث تشريعاتها.

 

من جانبه أشار اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديلات تأتي في إطار النهج الجديد والحرص علي تحديث التشريعات الأمنية لتواكب كافة التطورات العلمية وتخريج ضباط منضبطين نفسيا ومؤهل علميا.

 

جهود وزارة الداخلية

من جهته وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر والتقدير والعرفان لكل ضباط وجنود وزارة الداخلية على ما يبذلون من جهد لحماية وتأمين البلاد، معربا عن فخره بالخدمات التي تقدمها الوزارة.

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