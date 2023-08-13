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اقتصاد

سعر البيتكوين بالدولار اليوم الأحد 13-8-2023

سعر البيتكوين، فيتو
سعر البيتكوين، فيتو

 يبحث الكثير عبر محركات البحث عن سعر البيتكوين بالدولار اليوم، حيث انخفض سعر البيتكوين اليوم الاحد 13 أغسطس 2023، مما أثر في العملات الرقمية الأخرى. 

سعر البيتكوين بالدولار اليوم

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي، حيث انخفض سعر البيتكوين اليوم (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم) بنسبة 0.11 % إلى 29340.18 دولار بحلول الساعة 10.30 صباحا.

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كما حظيت العملات المشفرة وعلى الأخص عملة البيتكوين بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" إيلون ماسك.

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وجدد ماسك "تأكيده أن شركة "تسلا" لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة" موضحًا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.

كان سعر البيتكوين  تعرض لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعًا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات "أمازون" عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها.

تحذير التعامل بالعُملات المشفرة

وحذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”.

ويؤكد البنك المركزي أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطبقًا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًّا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

ووفقا لويكيبيديا فإن بيتكوين هي أول عملة رقمية لا مركزية، من دون وجود بنك مركزي، يمكن إرسالها من شخص إلى آخر عبر شبكة البيتكوين بطريقة الند للند دون الحاجة إلى طرف ثالث (وسيط كالبنوك)، يتم التحقق من حوالات الشبكة باستخدام التشفير ويتم تسجيلها في دفتر حسابات موزع يسمى سلسلة الكتل، يتم إنشاء البيتكوين كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين. 

ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.تشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون البيتكوين.

وتنتقد البيتكوين بسبب إمكانية استخدامها في إجراء معاملات غير قانونية، وبسبب الكمية العالية من الكهرباء المستخدمة للتعدين لإنتاج كمية جديدة من البيتكوين، ولتقلب سعر الصرف، والاختراقات بورصات التداول بالبيتكوين، ووصفها بعض الاقتصاديين بأن سعر البيتكوين «فقاعة مضاربية».

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سلسلة كتل البيتكوين 

وشبكة البيتكوين تعمل منذ 2009 ولم تتوقف منذ ذلك الحين، وبسبب نظام الإجماع في العملة لم يستطع أحد اختراق سلسلة كتل البيتكوين، ومعظم الاختراقات التي تتم هي بسبب أخطاء بشرية في إدارة المحفظة وليست بسبب عيوب في التصميم.

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