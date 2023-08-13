الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

صرف إسكندرية تنتهي من تنفيذ محطة طاقة شمسية بمعالجة المعمورة

محطة طاقة شمسية،فيتو
محطة طاقة شمسية،فيتو

 أعلن المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، الانتهاء من أعمال إنشاء محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة بقدرة ١٠٠ كيلو/ وات، ومتوقع أن يصل إنتاجها السنوي إلى ١٤٠ ميجا وات سنويا بمعدل خفض في الانبعاثات الكربونية يقدر ب ١٤٠ طنا سنويا وخفض وقودي ٧٠ ألف لتر سنويا.

وقال نافع ” إن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية منذ عام ٢٠١٩ بموقع 9ن بإنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة والتي تعمل بنظام” on grid system ” بقدره 360 كيلو/وات، وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندرية وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل ويبلغ متوسط الطاقة المنتجة منها حوالي ٦٠٠ ميجا وات سنويا، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية.

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وأشار نافع أن أحد تأثيرات التغيرات المناخية، هو الاحتباس الحرارى، والذى يعنى زيادة درجة حرارة الكرة الأرضية، نتيجة إنتاج  الطاقة من المصادر التقليدية، والتى ينتج عنها غاز ثانى اكسيد الكربون وهو غاز ملوث للبيئة حيث يتم إنتاج حوالى 4200 طن من الغازات الضارة لكل ميجا وات/ سنويا مستخدم من الطاقة التقليدية، ويسبب تلوث للبيئة ويزيد من  الاحتباس الحرارى، لذا فأن توجه الشركة القابضة للتوسع في استخدام الطاقات المتجددة يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية إلى زيرو ويساعد على حل مشكلة الاحتباس الحرارى الذى يؤثر على المناخ العالمى بشكل سئ.

 وأكد على الإهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بمحطات الشركة المختلقة في إطار خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية، ومواجهة تأثير التغيرات المناخية.
مؤكدا أن الشركة لديها خطة طموحه  لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد الطاقة والإكتفاء الذاتى لتوفير النفقات الخاصة بالكهرباء.

 

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