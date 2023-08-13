الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

استمرار إزالة المنازل الآيلة للسقوط بقرية برباية في الوادي الجديد

قرارات إزالة لمنازل
قرارات إزالة لمنازل آيلة للسقوط، ڤيتو

نفذت الوحدة المحلية لقرى عزب القصر التابعة لمركز ومدينة الداخلة في محافظة الوادي الجديد، قرارت إزالة (خطر داهم)، لعدد من المنازل الآيلة للسقوط بقرية برباية بعزب القصر، وتشكل خطر داهم على أرواح المواطنين قاطني هذه المنطقة، حفاظًا على أرواح المواطنين من الخطر، وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتي تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم. 

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 وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، أزالت عدد من المنازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية برباية بعزب القصر، بالمشاركة مع أهالي القرية، والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطني هذه المنطقة، تحت إشراف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرى الراشدة.  

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين. 

 وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بمدينة موط. 

 شهدت مدينة موط، استمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.  

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية إزالة الأتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والإشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الأشجار الكثيفة التي تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء وإيهاب كامل رئيس حي جنوب موط ومحمود عبدالجواد مدير تحسين البيئة وبمشاركة العاملين بقسمي النظافة وتحسين البيئة بالمركز. 

 وأكد المهندس مجدى الطماوي رئيس مركز الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة تواصل تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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