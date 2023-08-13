الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

استدعاء شهود العيان على مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الهرم

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان على مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن مقتل شاب على أيدي آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينهما بمنطقة الهرم.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت على مقتل شاب بالهرم

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة الهرم وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى مروان م ع، مصاب بجرح نافذ بالرأس على أيدي آخر بسبب خلافات سابقة بينهم  وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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إصابة شخص في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة أوسيم

وعلى جانب آخر أصيب شخص فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة أوسيم وتم السيطرة عليها.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القراطيين بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين أسفرت عن سقوط مصاب وتم نقله لمستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج، وتمكنت القوات من ضبط الطرفين وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم.

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