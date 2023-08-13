الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

في بث مباشر، حرق نسختين من المصحف أمام سفارتي تركيا والعراق في الدنمارك

المصحف الشريف، فيتو
المصحف الشريف، فيتو

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن مجموعة دنماركية عنصرية معادية للإسلام، تدعى "الوطنيون الدنماركيون"، أقدمت على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارتي تركيا والعراق لدى كوبنهاجن.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن أعضاء هذه المجموعة المشاركين في الاعتداء رفعوا لافتات ورددوا هتافات معادية للإسلام، ونشروا هذه اللحظات عبر بث مباشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن "تحركاتهم الاستفزازية" جرت تحت حراسة من الشرطة الدنماركية.

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حملات الإساءة إلى القرآن الكريم

ومؤخرا، تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين.

وأمس السبت، أكد استطلاع للرأي نشرته قناة "تي في 2" الدنماركية أن أكثر من نصف الدنماركيين يرون بأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق المصحف الشريف.

 

حظر حرق المصحف الشريف

وأوضح استطلاع الرأي أن غالبية الدنماركيين في الواقع سيؤيدون الحكومة في حال قررت حظر حرق المصحف، من منطلق عدم المساس بثقافات وديانات الشعوب الأخرى.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد طالبت الدول الأعضاء، باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسمح بحرق المصحف أو تدنيسه، وتضمنت هذه الإجراءات استدعاء السفراء.

وقبل شهور، أشعل العراقي سلوان موميكا، اللاجئ في السويد، فتيل استياء إسلامي عالمي عندما أقدم في يونيو الماضي على حرق وتنديس القرآن أمام مسجد ستوكهولم بحماية من الشرطة السويدية، تحت شعار حرية التعبير.

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