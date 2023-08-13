خطوط صفراء وحواجز للحد من انتشار الباعة الجائلين بالمنشية (صور)

قام حي الجمرك بالإسكندرية برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، بوضع خطوط صفراء وحواجز حديدية للباعة الجائلين في محاولة للحد من استيلائهم على ميدان المنشية أو ميدان محمد علي، وطالب الحي والمرافق الباعة الجائلين بالالتزام بتلك الخطوط وعدم تخطيها لعدم مصادرة بضاعتهم.

جاء ذلك بعد حملة مكبرة قادتها رئيسه الحي ومعها شرطة المرافق والأجهزة المعنية في محاولة لضبط الشارع وميدان المنشية وحديقة محمد علي، إلا أنه عقب انصراف الحملة قام عدد من الباعة بالاستيلاء على رصيف وحديقة محمد علي بعد وضع تلك الخطوط ومنعهم من تخطية لعدم تعطيل الحركة المرورية.

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واعتبر عدد من قاطني المنطقة ورجال القانون أن ما تم هو تقنين لوضع الباعة الجائلين وهو وضع خطأ بتواجدهم في نهر الطريق العام ووضع حدود لهم بالخطوط الصفراء والحواجز هو تقنين لوضعهم وبالتالي عدم حل المشكلة ومخالفة للقانون بوجودهم أصلا وتشجيع آخرين على الانضمام إليهم والاستيلاء على الأرصفة المخصصة للمشاة في الأصل وكذلك حديقة محمد علي.