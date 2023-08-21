تبدأ من 75 جنيها، أسعار الأحذية المدرسية بمحلات وسط القاهرة (فيديو وصور)

أيام قليلة تفصلنا عن عام دراسي جديد حيث لم يعد الشغل الشاغل لجميع الأسر المصرية في ذلك التوقيت خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إلا شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

وتسهيلا على المواطنين، قامت "فيتو" بعرض لسلسلة من التقارير الميدانية المتلاحقة لعرض أسعار المستلزمات المدرسية للعام الدراسي المنتظر قدومه، ونوافيكم في هذا التقرير بأسعار الأحذية المدرسية المطروحة الآن في الأسواق.

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يعد سوق العتبة بوسط البلد من أشهر الأماكن التي يتوافد عليها المواطنين قبل بداية العام الدراسي لشراء مستلزماتهم من هناك، فأسعار الأحذية المدرسية هناك لا تبدو على وتيرة واحدة، فعلى حسب قول أحد الباعة الجائلين، تبدأ من 75، وتصل إلى 135 جنيها بالنسبة للمحلي الصنع على حسب (الحجم والجودة).

بينما المستورد يبدأ من 320، ويصل إلى 400 جنيه، وأيضا على حسب (الحجم والجودة).

وعند بائع آخر تبدأ الأحذية المدرسية من 75 جنيها، وتنتهي عند هذا الرقم بالنسبة لكل الأحجام والمقاسات.

وعند ثالث تبدأ الأسعار من 35 وتصل إلى 65 جنيها.

إقبال على الصناعة المحلية

وعلى حسب قول أحد الباعة فإن الاكثر انتشارا الآن بالأسواق بالنسبة للأحذية المدرسية هي الصناعة المحلية نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر المصرية، مما يحولهم عن شراء المستورد باهظ الثمن.

مضيفًا: "إحنا بنبيع المحلي اللي مصنوع هنا لأننا لو جبنا المستورد محدش هيشتريه لأن الناس ظروفها صعبة.

وعن سؤاله عما إذ كان هناك إقبال من قبل المواطنين على شراء منتجات الأحذية محلية الصنع أجاب: "فيه إقبال لأن الناس ظروفها تعبانة ومش حمل المستورد اللي بيتباع في المحلات".

أسعار الأحذية المدرسية

وإليكم أسعار الأحذية المدرسية، والتي يتم عرضها الآن بأسواق وسط البلد:

كوتشي رجالي محلي الصنع، يبدأ من 35 ويصل إلى 175 جنيها

حذاء رجالي جلد صناعي، يبدأ من 135 ويصل إلى 150 جنيها

كوتشي (كي جي تو) يبدأ من 70 ويصل إلى 85 على حسب الحجم والمقاس

كوتشي شراب رجالي 75 جنيها

كوتشي شراب حريمي 65 جنيها.

كوتشي نايك رجالي محلي الصنع يبدأ من 100، ويصل إلى 120 جنيها.

كوتشي نايك حريمي 90 جنيها.

كوتشي "ألما" محلي الصنع 45 جنيها.

كوتشي سكيتشرز محلي الصنع 65 جنيها على حسب الحجم والمقاس.

حذاء"ماجلي" جلد صناعي 100 جنيه.

كوتشي"اديداس" محلي الصنع 50 جنيها

حذاء جلد حريمي محلي الصنع 60 جنيها

كوتشي أطفال "أديداس" محلي الصنع من 60 إلى 70 جنيها.

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