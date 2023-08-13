الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

بعد تصدع إثر نشوب حريق هائل، إخلاء عقار بكوم الشقافة في الإسكندرية

تضامن الإسكندرية
تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات لسكان العقار، فيتو

قرر إدارة حي غرب الإسكندرية إخلاء عقار مكون من 4 طوابق عبارة عن طابق أرضي و3 طوابق علوية، إثر نشوب حريق بسبب ماس كهربائي في العقار الكائن بشارع السباعي كوم الشقافة، بمنطقة كرموز نطاق حي غرب.
بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من إدارة حي غرب الإسكندرية، يفيد بنشوب حريق فى بالعقار رقم ٤ شارع السباعي كوم الشقافة كرموز نطاق حي غرب.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز رفقة سيارة الإطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على النيران، ومنع امتداده للعقارات المجاورة. 

إخلاء عقار بعد تصدعه، فيتو

إخطار بنشوب حريق

كما تلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بنشوب حريق، فوجه السيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعى، تعليماته إلى مريم رفعت، مسئول الإغاثة بالمديرية، بتحويل البلاغ إلى إدارة غرب الإجتماعية.
وعلى الفور، توجه فريق الإغاثة بإدارة غرب الإجتماعية إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، وتبين أن الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي، أدى لحريق في ثلاث طوابق؛ مما أدى إلى تصدع بالعقار، وأسفر الحادث عن  تضرر ٤ أسر.

تضامن الإسكندرية تقدم مساعدات لسكان العقار، فيتو

خطورة على حياة السكان

تم إخلاء العقار بناء على تعليمات حى غرب لما يمثله من خطورة على حياة السكان، وتم عمل أبحاث اجتماعية للأسر المتضررة، وجارٍ استيفاء المستندات لصرف التعويضات والإعاشة والخسائر فى الممتلكات، كما تم توزيع وجبات فورية على المتضررين بالتعاون.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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الاسكندرية حي غرب الإسكندرية ماس كهربائي كوم الشقافة بمنطقة كرموز مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية قسم شرطة كرموز نشوب حريق

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