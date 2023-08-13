الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

صباح تجمع الخردة وتبيعها في المزادات لتتقي السجن وتطعم أطفالها (فيديو وصور)

سيدة بكفرالشيخ تقود
سيدة بكفرالشيخ تقود تروسيكل لجمع الخردة،فيتو

تقود تروسيكل طوال الليل والنهار بمدينة كفرالشيخ وأجوارها لتجمع الخردة وتبيعها للإنفاق على ابنائها وسداد ديونها.. إنها صباح مصطفى السيد فتوح، صاحبة ال 27 عاما، أم لأربعة أبناء هم، آدم ومحمد وسما وحسين، وقامت بتبني طفل آخر فقد والدته وهو صغير ويدعي محمد ليصبح الابن الخامس لها.

تروي، صباح، نعيش بعزبة يونس التابعة لمدينة سخا بمحافظة كفر الشيخ، في منزل مستأجر مكون من غرفتين وحمام وبداخلهم بعض من الفرش المتهالك، وكل يوم أخرج منذ المغرب وحتى الفجر لجمع الخردة على التروسيكل وبيعها لدفع ديوني وإطعام صغاري، وللأسف أنا عليا قضية عدم سداد بسبب شرائي لعربة خشب وكذلك قرض لشرائي تروسيكل، وأجاهد يوميا لأتكسب قوت يومي وأطعم أطفالي

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تابعت، صباح، أنا لا أجيد القراءة والكتابة ولكنني أسعى لتعليم ابنائي، ف سما ابنتي في الصف الرابع الابتدائي، ومحمد الذي تبنيته في الصف الثالث الإعدادي، وهم يساعدوني أيضا في جمع الخردة، ووالدهم يعمل في جمع الخردة ولكن ظروف المعيشة أصبحت صعبة للغاية خاصة مع الارتفاع المستمر لأسعار السلع.

 

واختتمت قائلة، كل ما أريده هو غرفة واحدة اجتمع فيها مع ابنائي بدلا من السكن الإيجار الذي لم أعد قادرة على الالتزام في ظل الديون الكثيرة التي نعانيها، وأقسم أنني أواصل العمل ليلا ونهارا حتى أسدد ديوني ومدخلش السجن بسبب الديون، وأترك أبنائي بلا رعاية فأنا أخشى عليهم من قسوة الشارع ولا أريد أن يعانوا مما عانيته.

 

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القراءة والكتابة محافظة كفر الشيخ الصف الرابع الابتدائي

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