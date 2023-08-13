رابطة الأندية تتسلم مستحقات الحكام في الموسم الجديد

مستحقات الحكام، كشف مصدر مسؤول في رابطة الأندية المحترفة، أن هناك نظامًا جديدًا ستعلنه الرابطة خلال الأيام القادمة، بشأن صرف بدلات حكام الدوري الممتاز بالموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن رابطة الأندية تتجه لأن تحل محل اتحاد الكرة في تسلم بدلات الحكام من الأندية، على أن تقوم الرابطة بصرف بدلات الحكام بشكل فوري بعد انتهاء مباريات الدوري في الموسم الجديد، على أن يتم الصرف من خلال مراقب المباراة أو مراقب الحكام.

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صرف البدلات قبل انطلاق المباريات

وتضمنت المقترحات التي ناقشتها رابطة الأندية مؤخرًا، أن يقوم النادي صاحب الأرض في كل مباراة بسداد مستحقات الحكام بشكل فوري؛ بحيث يتم تسليم قيمة البدلات المالية الخاصة بطاقم الحكام قبل انطلاق اللقاء إلى مراقب المباراة أو مراقب الحكام الموجود في الملعب، على أن يتسلم طاقم الحكام البدلات المالية الخاصة به عقب انتهائه من إدارة المباراة.

وجاء المقترح المقدم من رابطة الأندية مشابها لما كان معمولًا به قبل سنوات، حيث كان يتقاضى طاقم الحكام البدل المالي الخاص به من الفريق المضيف عقب المباراة مباراة.

صرف جزء من مستحقات الحكام

وبدأت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، الأسبوع الماضي، إجراءات صرف مستحقات الحكام المتأخرة بمختلف الدرجات.

وأكد مصدر مسئول في لجنة الحكام لفيتو، أنه سيتم صرف مستحقات حكام الدوري الممتاز بعد الانتهاء من صرف بدلات الدرجات الأدنى؛ مشيرا إلى أن الصرف سيشمل حكام مباريات كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة عن الموسم الماضي، وكذلك كأس مصر ومباريات الناشئين ودوري الجمهورية والكرة النسائية وسيتم الصرف لجميع الحكام كاملًا.

وأوضح المصدر، أنه تم توزيع الشيكات للجان الفرعية بالمناطق، وقامت كل لجنة فرعية بعد ذلك بصرف المستحقات للحكام.

بدأ اتحاد الكرة في صرف مستحقات الحكام المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملاءهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.

بدلات الحكام في كل الدرجات، فيتو

تبادل الاتهامات بين بيريرا ومجلس الجبلاية

البرتغالي فيتور بيريرا وصلته الكثير من المعلومات في الفترة الماضية، عن أن وسائل الإعلام تشن ضده حملة هجوم ضارية وتطالب برحيله عن لجنة الحكام وتوفير ألاف الدولارات التي يتقاضاها من أموال الدولة، خاصة أن مستوى التحكيم في تراجع مستمر، الأمر الذي أغضب بيريرا كثيرا من أعضاء مجلس حيث يعتبرهم الخواجة سببًا كبيرًا فيما يشهده التحكيم المصري من أزمات بسبب ضغط مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، وهو ما حرمه من إقامة معسكرات تدريبية للحكام وعقد محاضرات عملية ونظرية للارتقاء بمستوى الحكام، إلى جانب الأزمة الكبرى المتمثلة في عجز مجلس الجبلاية في صرف مستحقات الحكام المتأخرة منذ بداية الموسم المنقضي.

وكان فيتور بيريرا أعلن الجمعة الماضي عبر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، أنه سيعقد مؤتمر صحفيًّا غدًا الإثنين للحديث عن استعدادات الحكام للموسم الجديد، وخطة المرحلة المقبلة من إقامة معسكرات وتطوير للحكام وتقنية حكم الفيديو var، قبل أن يعلن اتحاد الكرة قبل قليل تأجيل المؤتمر ليقام عقب انتهاء مباريات دور الـ8 لبطولة كأس مصر.