الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

من وادي الحيتان، شاهد زخات شهب البرشاويات (صور)

شهب البرشاويات، فيتو
شهب البرشاويات، فيتو

تزين ذروة نشاط شهب البرشاويات سماء منتصف ليل اليوم السبت وخلال الساعات قبل شروق شمس الأحد حيث يتوقع أن تتساقط هذه السنة بمعدل قد يصل إلى 80 شهابًا بالساعة. 

ورصدت “فيتو” الشهب تزين سماء وادي الحيتان، حيث السماء الصافية التي تسمح للهواة والراصدين بمتابعة الشهب. 

وأكد الدكتور ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن البرشاويات واحدة من أفضل زخات الشهب سنويًّا حيث تقدم عرضًا رائعًا في سماء الليل ولكن سيكون عام 2023 جيدًا للغاية إذا كانت السماء صافية لأن الشهب ستبلغ ذروتها والقمر في طور هلال نهاية الشهر ولن يمثل مشكلة كبيرة هذا العام لذلك ستكون السماء المظلمة فرصة مثالية لرؤية حتى لأضعف الشهب وإن كانت البرشاويات أصلًا ليست شهبًا خافتة.

 

 

 

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شهب البرشاويات تزين السماء 13 أغسطس

فجر الأحد، ذروة نشاط شهب دلتا الدلويات 2023


زخة شهب البرشاويات

تشتهر البرشاويات بالشهب اللامعة بمعدل حوالي اثنين في الدقيقة في ظل ظروف مثالية عند ذروة النشاط (قبل الفجر صبيحة يوم الأحد ويجب التنبيه بأن البرشاويات هذا العام قد يكون لديها مفاجأة إضافية حيث يتوقع أن تتساقط الشهب من مسارين نيزكيين مما سيعزز النشاط والتي يمكن أن تجعله حدث السماء الرئيسي هذا الصيف وفقًا لمنظمة الشهب الدولية.

وقال إنه لرصد شهب البرشاويات يجب أن يكون ذلك من موقع مظلم بعيدًا عن أضواء المدن مع إطلالة واسعة على السماء للحصول على أفضل النتائج ومن تلك المواقع (وادي القمر) في بلدة عسفان (120 كيلومترًا) شمال مدينة جدة أو غيره من الأماكن المظلمة في كافة مناطق المملكة.

 

 

وسيحتاج الراصد إلى حوالي 40 دقيقة لتتكيف عينه مع الظلام وأن يعطي نفسه ساعة على الأقل لرؤية أحد الشهب بعد وصوله موقع الرصد ويمكن البدء برؤية شهب البرشاويات ما بعد الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي عند مراقبة الأفق الشمالي وتزداد الشهب بعد منتصف الليل عندما تكون نقطة انطلاقها أمام كوكبة برشاوش عالية في السماء ويتوقع أن تصل ذروتها الساعة الخامسة صبيحة يوم الأحد.

 

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الجمعية الفلكية بجدة الجمعية الفلكية رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة وادي الحيتان شهب البرشاويات

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