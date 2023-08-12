بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

من المدرسة للسوق تحول دراماتيكي ذو دوافع منطقية، لجائحة كورونا النصيب الأكبر منها حيث توقفت حينها الحياة تمامًا وتركت أسماء عملها بإحدى المدارس الخاصة وتفرغت لبيع الخضار وتوصيله للمنازل.

أسماء شاهين ثلاثينية العمر ابنة قرية ميت خاقات التابعة لشبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، حاصلة على كلية الآداب قسم اللغة الألمانية، كما حصلت على دبلومة التربوي أملًا في التعيين كمدرسة.

لم يحالفها الحظ فقررت العمل بإحدى المدارس الخاصة بجانب عملها بالدروس الخصوصية حيث تخصصت في تدريس اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة، واستمرت الأمور هكذا على طبيعتها حتى سنوات قريبة.

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انتشرت جائحة كورونا وتوقفت العملية التعليمية تمامًا فقررت أن تنتقل للعمل بمهنة أخرى ريثما تتغير الأحوال، ووجدت أن توصيل الخضار للمنازل هو العمل الأنسب لها في تلك الآونة.

لجأت أسماء لبعض الأشخاص كي يعملوا معها في توصيل الطلبات للمنازل "دليفري" وتمكنت من كسب ثقة أهالي القرية نظرًا لدماثة خلقها وتعاملها المحترم لتقرر ألا تترك تلك المهنة بعد أن استقرت الأمور وعادت العملية التعليمية لطبيعتها.

توسع نشاط أسماء وتمكنت من تشغيل 15 أسرة للعمل معها في مهنة الخضار لكنَّ حبها للغة الألمانية جعلها تستمر أيضًا في تدريسها للطلاب حتى الآن، لتستطيع وبخطوات ثابتة النجاح في المهنتين.