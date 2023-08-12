الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

مس أسماء، فيتو
مس أسماء، فيتو

من المدرسة للسوق تحول دراماتيكي ذو دوافع منطقية، لجائحة كورونا النصيب الأكبر منها حيث توقفت حينها الحياة تمامًا وتركت أسماء عملها بإحدى المدارس الخاصة وتفرغت لبيع الخضار وتوصيله للمنازل.

 

أسماء شاهين ثلاثينية العمر ابنة قرية ميت خاقات التابعة لشبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، حاصلة على كلية الآداب قسم اللغة الألمانية، كما حصلت على دبلومة التربوي أملًا في التعيين كمدرسة.

لم يحالفها الحظ فقررت العمل بإحدى المدارس الخاصة بجانب عملها بالدروس الخصوصية حيث تخصصت في تدريس اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة، واستمرت الأمور هكذا على طبيعتها حتى سنوات قريبة.

Advertisements

 

انتشرت جائحة كورونا وتوقفت العملية التعليمية تمامًا فقررت أن تنتقل للعمل بمهنة أخرى ريثما تتغير الأحوال، ووجدت أن توصيل الخضار للمنازل هو العمل الأنسب لها في تلك الآونة.

 

لجأت أسماء لبعض الأشخاص كي يعملوا معها في توصيل الطلبات للمنازل "دليفري" وتمكنت من كسب ثقة أهالي القرية نظرًا لدماثة خلقها وتعاملها المحترم لتقرر ألا تترك تلك المهنة بعد أن استقرت الأمور وعادت العملية التعليمية لطبيعتها.

 

توسع نشاط أسماء وتمكنت من تشغيل 15 أسرة للعمل معها في مهنة الخضار لكنَّ حبها للغة الألمانية جعلها تستمر أيضًا في تدريسها للطلاب حتى الآن، لتستطيع وبخطوات ثابتة النجاح في المهنتين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الثانوية العامة اللغة الالمانية تدريس اللغة الألمانية جائحة كورونا طلاب الثانوية العامة محافظة المنوفية شبين الكوم

مواد متعلقة

خفض درجة القبول بالثانوي العامة فى المنوفية لـ 230 درجة

محافظ المنوفية: تنظيم 41 نشاطا ثقافيا وفنيا

افتتاح قسم الأوعية الدموية في مستشفى قويسنا المركزي بالمنوفية

محافظ المنوفية يتابع موقف تشغيل المجمعات الخدمية بقرى حياة كريمة

اديتله سم ومات في 5 دقايق.. نص اعترافات قاتلة زوجها بالمنوفية

محافظ المنوفية يلتقي وزير التعليم لبحث التوسع في إنشاء المدارس التجريبية

وفاة طفل في حادث تصادم بالمنوفية

تفاصيل جديدة عن ضحية زوجته وعشيقها فى المنوفية، والد المجنى عليه: وجه ابنى لم يكن طبيعيًا يوم الوفاة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تشتعل الآن، المؤشر المحلي مساء اليوم السبت 12/8/2023

فيفا يصدم الزمالك بغرامة جديدة 32 ألف دولار تهدده بوقف القيد

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

أسباب زيادة أسعار الذهب 240 جنيها في 3 أيام.. جرام 21 يصل إلى 2400 جنيه.. وزيادة الطلب على المعدن الأصفر وراء الارتفاع

بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

بكاء رونالدو بسبب إصابته القوية بالركبة في مباراة النصر والهلال (فيديو)

بائعة خضار بدرجة مدرسة ألمانى في المنوفية، أسماء: الشغل مش عيب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف مجموعة جديدة من الذئاب الرمادية المهددة بالانقراض في كاليفورنيا

الأمير هاري يخوض مباراة بولو خيرية في سنغافورة

كوريا الشمالية تطلق أغرب حملاتها ضد المدخنين

استطلاع رأي: نصف الدنماركيين ضد حرق المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 12 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 12-8-2023 في مصر

بكم الدرهم الإماراتي، ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم

استقرار سعر الريال العماني في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 13 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الحرير في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والاستقرار والمال الكثير

الجامع الأزهر: الكرم من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية