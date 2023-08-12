السبت 12 أغسطس 2023
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خارج الحدود

كرشه سر شهرته، معلومات عن البلوجر التركي الشهير ياسين جنكيز بعد وصوله مصر (صور)

ياسين جنكيز، فيتو
ياسين جنكيز، فيتو

ياسين جنكيز، وصل التيك توكر التركي الشهير ياسين جنكيز منذ عدة أيام إلي مصر، واستهل زيارته بالذهاب إلي منطقة الأهرامات، ونشر مقطع فيديو مصور له أثناء أداء رقصته الشهيرة.

ومنذ وصوله مصر، أجري التيك توكر التركي عدة إعلانات لعدد من الشركات والعلامات التجارية المصرية الشهيرة.

معلومات عن التيك توكر التركي ياسين جنكيز

ياسين جنكيز أحد نجوم تيك توك ولد ويعيش في اسطنبول، اشتهر بمقاطع الفيديو الخاصة بالرقص ولاسيما رقصته الشهيرة على أنغام Shtibidid Dom Dom Yes Yes.

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بدأ ياسين جنكيز في مارس 2021، بنشر مقاطع الفيديو عبر تطبيق تيك توك مُعتمدا على ترقيص بطنه، وبمرور الوقت أصبح جنكيز يمتلك ملايين المتابعين.

أصبح ياسين مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ويسافر إلى البلدان ويتعاون مع العديد من المؤثرين حول العالم من خلال أداء رقصته الشهيرة.

حقق ياسين جنكيز شهرة واسعة ومتابعين بلغ عددهم على تيك توك أكثر من سبعة ملايين حساب، تلك الفيديوهات مصدر رزقه الأول، وظهر في العديد من الفيديوهات رفقة عدد من المشاهير مثل الشيف التركي بوراك.

زيارة البلوجر الألماني نويل روبنسون إلى مصر

وكان البلوجر الألماني نويل ربنسون زار مصر للمرة الثانية خلال الشهر الماضي بدعوة من إحدى الشركات وقام خلالها بزيارة المتحف المصري الكبير والمعالم الأثرية بالأقصر.

واستقبلت منطقة الأهرامات بالجيزة البلوجر الألماني نويل روبنسون في ثاني زيارة له في مصر.

وكشف نويل روبنسون أحد أشهر نجوم التيك توك في العالم والبلوجر الألماني الشهير، عن أبرز المواقف الغريبة التي تعرض لها.

وقال نويل روبنسون خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "سي بي سي": "ليس بالضرورة أن يكون الجميع في الحالة المزاجية لتقبل المزاح في بعض الأحيان يمر أحدهم بيوم سيئ عندما أظهر أمامه وأحيانًا لا يحبون ما أفعله وأنا أتقبل ذلك، لكن في النهاية أنا لست حرامي موبايلات".

وأضاف نويل روبنسون: "أحيانا يكون هناك رد فعل سيئ على ما أقوم به مثل ما حدث في إحدى المرات لم أحاول الحصول على الهاتف المحمول في يد ذلك الشخص ورقصت فقط ولكنه كان عنيفًا جدًّا أمسك بذراعي هكذا وكانت الناس ترى ذلك وظنوا أنني أريد أن أسرقه وبدأوا يسألونني ماذا تفعل وكنت أقول لهم أنا أرقص فقط وكان الأمر جنونيًّا وأمسك بي هكذا ولكن لا توجد إصابات".

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