السبت 12 أغسطس 2023
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رياضة

نيوكاسل يفتتح مشواره بالدوري الإنجليزي بخماسية في شباك أستون فيلا

نيوكاسل، فيتو
نيوكاسل، فيتو

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز علي أستون فيلا بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من البريميرليج.

 

أهداف مباراة نيوكاسل واستون فيلا 

بدأ تونالي بالهدف الأول لنيوكاسل في الدقيقة 6، وعادل ديابي النتيجة في الدقيقة 11 ، ثم عاد  ايزاك لإضافة الهدف الثاني لنيوكاسل  في الدقيقة 16، والثالث في الدقيقة 58، وأحرز ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 77، والخامس اتي عن طريق بارنيس في الدقيقة 91.

 

تشكيل أستون فيلا 

حراسة المرمى:مارتينيز 

خط الدفاع: كونسا، مينجز، كاش، دين 

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خط الوسط: كامارا، دوجلاس، ديابي 

خط الهجوم: بايلي، مكجين، واتكينز 

 

تشكيل نيوكاسل 

حراسة المرمى: بوب 

خط الدفاع: شار، بوتمان، تريبير، بران 

خط الوسط: تونالي، جيماريش، جويلانتون 

خط الهجوم:الميرون، ايزاك، جوردون 

 

 

مان سيتي يفوز بيرنلي 

ونجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بيرنلي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

 

أهداف مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

وسجل أهداف مانشستر سيتي نجمه النرويجي إيرلينج هالاند هدفين في الدقيقة 4 و36 قبل أن يضيف الهدف الثالث رودريجو هرنانديز في الدقيقة 75 من عمر المباراة لينتهى اللقاء بنتيجة 3-0.

 

أحداث مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي

بدأ الشوط الأول بهجوم ضاغط من جانب مانشستر سيتي، وأسفر الضغط الهجومي عن هدف أول لصالح السيتيزن عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

 

وانتفض فريق بيرنلي هجوميا محاولا معادلة النتيجة وإدراك هدف التعادل، وأضاع لاعبوه أكثر من هجمة خطرة، بفضل التنظيم الدفاعي لفريق مانشستر سيتي. 

 

استعاد فريق مانشستر سيتي السيطرة الميدانية الربع ساعة الأخيرة من عمر اللقاء، وحاول إدراك الهدف الثاني لتأمين تقدمه، وهو ما تحقق في الدقيقة 36 عن طريق إيرلينج هالاند بتسديدة رائعة سكنت المقص الأيمن لمرمى بيرنلي.

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نيوكاسل أستون فيلا البريميرليج الدوري الانجليزي مان سيتي

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