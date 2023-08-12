رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر في شباك الهلال (صور)

البطولة العربية، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول لتصبح النتيجة 2 - 1 للنصر، في اللقاء الذي يجمعهما في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

أهداف مباراة النصر والهلال في البطولة العربية

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لنادي النصر في شباك الهلال بالدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول

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أحداث مباراة الهلال والنصر

نزل الهلال والنصر المباراة بكل قوة وانحصرت الكرة في وسط الملعب في أول 5 دقائق.

ثم سيطر الهلال على الكرة بالطول والعرض بعد مرور 5 دقائق بينما تراجع النصر للدفاع.

وكاد سافيتش أن يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 9 عن طريقة تصويبة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى النصر.

وسرعان ما عاد النصر للمباراة بعد الدقيقة 20 وهدد مرمى الهلال في أكثر من كرة ولكن تصدى للكرات الحارس محمد العويس

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى أعلن الحكم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية.

وتعرض عبد الاله العمري لاعب النصر للطرد المباشر بعد علاقلته لمالكوم الذي كان على وشك الانفراد بمرمى نواف العقيدي

ثم سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74.

واحتسب الحكم رضوان جيد ركلة جزاء لصالح الهلال قبل أن يعود للقار ويقوم بإلغاءها.

وفي الدقيقة 84 سجل رونالدو هدفا ثانيا لصالح النصر قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وكاد سافيشت أن يسجل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90 بعد انفراد بالمرمى ولكن سهددها بجانب القائم قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

ورغم النقص العددي لنادي النصر إلا أنه هدد مرمى الهلال في بداية الأشواط الإضافية عن طريق تصويبة رائعة من رونالدو ولكن أخرجها علي البليهي من على خط المرمى.

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

تشكيل الهلال، فيتو

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل الهلال ضيفًا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،، بينما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساءً.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1.