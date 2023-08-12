بث مباشر الأشواط الإضافية لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية، انتهى الوقت الأصلي من مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي 1 - 1 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

أهداف مباراة النصر والهلال في البطولة العربية

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74.

ولمشاهدة الأشواط الإضافية بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية كل ما عليك هو البقاء هنا ويقدم لكم موقع فيتو بث مباشر حصري للأشواط الإضافية بين الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

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مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بث مباشر

مشاهدة مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بث مباشر حصري، إليكم المشاهدة عبر موقع فيتو الإخباري، إليكم بث مباشر مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية.

شاهد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

شاهد لقاء الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية بث مباشر، تصدرت محركات البحث السيرش عن لايف وبث مباشرمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية.

بث مباشر لقاء الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

تستطيع مشاهدة مباراة الهلال والنصر عن طريق موقع فيتو أو عن طريق شبكة قنوات ssc السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية

وتنقل مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية على قناة SSC1 HD.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة الهلال والنصر بالتعادل الإيجابي 1 - 1 ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية في اللقاء الذي يجمع الفريقين في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

أهداف مباراة النصر والهلال في البطولة العربية

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74.

أحداث مباراة الهلال والنصر

نزل الهلال والنصر المباراة بكل قوة وانحصرت الكرة في وسط الملعب في أول 5 دقائق.

ثم سيطر الهلال على الكرة بالطول والعرض بعد مرور 5 دقائق بينما تراجع النصر للدفاع.

وكاد سافيتش أن يسجل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 9 عن طريقة تصويبة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى النصر.

وسرعان ما عاد النصر للمباراة بعد الدقيقة 20 وهدد مرمى الهلال في أكثر من كرة ولكن تصدى للكرات الحارس محمد العويس

وتبادل الفريقين السيطرة على الكرة حتى أعلن الحكم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

سجل ميشيل ديلجادو الهدف الأول لصالح الهلال في مرمى النصر بالدقيقة 50 عن طريق رأسية قوية.

وتعرض عبد الاله العمري لاعب النصر للطرد المباشر بعد علاقلته لمالكوم الذي كان على وشك الانفراد بمرمى نواف العقيدي

ثم سجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل للنصر في شباك الهلال بالدقيقة 74.

واحتسب الحكم رضوان جيد ركلة جزاء لصالح الهلال قبل أن يعود للقار ويقوم بإلغاءها.

وفي الدقيقة 84 سجل رونالدو هدفا ثانيا لصالح النصر قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وكاد سافيشت أن يسجل هدف الفوز للهلال في الدقيقة 90 بعد انفراد بالمرمى ولكن سهددها بجانب القائم قبل أن يحتسبها الحكم تسلل.

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل الهلال أمام النصر في نهائي البطولة العربية

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

في حراسة المرمى: العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري.

في الهجوم: سافيش، مالكوم.

تشكيل الهلال، فيتو

مباراة الهلال والنصر، فيتو

وأعلن البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الهلال في نهائي البطولة العربية المقامة بالسعودية.

تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي البطولة العربية

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: علي لاجامي - سلطان الغنام - عبد الاله العمري- اليكيس تيليس.

خط الوسط: عبد الله الخبيري - مارسيلو بروزفيتش - شيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - تاليسكا.

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

وذكرت مصادر لصحيفة "الرياضية" أن إدارة لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفضت طلب إدارة ناديي الهلال والنصر، بتأجيل مباراتي الفريقين أمام أبها والاتفاق في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الإثنين المقبل، أي بعد 48 ساعة فقط من نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويحل الهلال ضيفًا على أبها، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية،، بينما يحل النصر ضيفًا على الاتفاق، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في التاسعة مساءً.

ويشهد نهائي البطولة العربية مواجهة سعودية خالصة، حين يلتقي الهلال والنصر، للمرة الأولى منذ 1994.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العربية، بطلًا سعوديًا جديدًا للمرة الأولى منذ نسخة 2005، حيث كان الاتحاد آخر بطل سعودي.

وضمنت السعودية لقبًا جديدًا إلى رصيد أنديتها في البطولة العربية عبر تاريخها، حيث يتوج أحد فريقي الهلال والنصر، بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وشهدت نسخة 1994، مواجهة سعودية خالصة للمرة الأولى بين الهلال والاتحاد، في مباراة أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يتوج الهلال باللقب العربي.

وشهدت آخر نسختين من البطولة العربية، تأهل فريقين سعوديين، حيث تأهل الهلال إلى نهائي 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية أمام النجم الساحلي التونسي بنتيجة (1-2) في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2019-2020، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، قبل أن يخسر أمام الرجاء بعد تعادل تاريخي في الوقت الأصلي بنتيجة (4-4)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت اللقب للفريق المغربي.

وتمكن فريق النصر من الفوز على حساب الشرطة العراقي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية استاد ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

بينما حسم فريق الهلال بطاقة تأهله إلى نهائي البطولة بعد الفوز على حساب الشباب بنتيجة 3-1.

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التقى الهلال والنصر في 13 نهائي سابق، فاز النصر في 7 نهائيات وفاز الهلال في 6 نهائيات، منها نهائيان بركلات الترجيح وثالث بالهدف الذهبي.

‏ويعود أول نهائي بينهما إلى 1975 عندما التقيا في نهائي الدوري التصنيفي وانتهت المباراة بفوز النصر 3-1، بينما يعود آخر نهائي إلى 2021 عندما تقابلا في كأس السوبر، وانتهت المباراة بفوز النصر 3-0.

والتقي الفريقان عام 1981 ببطولة ‏ كأس الملك، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

وفاز النصر ‏بنتيجة: 3-1.

وفي عام 1987، التقيا ببطولة كأس الملك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وفاز النصر بنتيجة 1-0



وفي عام: 1989 التقيا الفريقان ببطولة: كأس الملك، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفاز الهلال بنتيجة: 3-0

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وفي عام: 1995 التقيا ببطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وفاز النصرنتيجة: 3-1

وفي عام: 2000 التقيا ببطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

‏النتيجة: 2-1 «هدف ذهبي» للهلال.

وفي عام: 2008، التقيا ببطولة كأس الأمير فيصل بن فهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر ‏بنتيجة: 2-1

وعام: 2013،التقيا ببطولة: كأس ولي العهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض

‏النتيجة: 1-1، وفاز الهلال «4-2 ركلات ترجيح»

وعام: 2014 القيا ببطولة كأس ولي العهد على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر

‏بنتيجة: 2-1

والتقيا عام: 2015 ببطولة: كأس الملك على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة

‏النتيجة: 1-1، وفاز الهلال «7-6 ركلات ترجيح»

وفي عام: 2015 التقيا ببطولة: كأس السوبر السعودي على ملعب لوفتس رود، وفاز الهلال ‏النتيجة: 1-0

وفي عام: 2020 ببطولة: كأس الملك على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض وفاز الهلال بنتيجة: 2-1

وفي عام: 2021 ‏البطولة: كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وفاز النصر بنتيجة: 3-0

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن طاقم حكام مباراة الهلال السعودي أمام مواطنه النصر، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

طاقم تحكيم مباراة الهلال والنصر

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة المباراة، ويعاونه كلا من لحسن أزكاو، ومصطفى أكركاد، والحكم الرابع محمود البنا، ويتواجد في تقنية الفيديو الحكم سمير الكزاز، ويعاونه الحكم فوراري مقران.