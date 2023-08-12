بالأرقام، حصيلة مغادرين الأهلي في الموسم الحالي

غادر النادي الأهلي في الموسم الحالي 12 لاعبا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية منهم من رحل بشكل مجاني وآخر لم يتم الكشف عن المقابل المادي المدفوع للنادي الأهلي وآخرين بمقابل مادي استفاد منه النادي الأهلي.

وتعرض فيتو في التقرير التالي حصيلة مغادرين الأهلي في الموسم الحالي وذلك وفقا لـ تراتسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين :

حصيلة مغادرين الأهلي في الموسم الحالي

_ حمدي فتحي انتقل الى الوكرة القطري مقابل 3 مليون يورو.

_شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

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_حسام حسن انتقل نهائي إلي سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

_برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

_ ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلي البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

_ وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

صورة من ترانسفير ماركت الرسمي

كوكا بديل علي معلول في الموسم القادم

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك تفكيرا من جانب كولر في الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر كبديل لعلي معلول، خاصة بعد انتقال الظهير الأيسر محمد أشرف إلى نادي زد، إلى جانب عدم التعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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قائمة النادي الأهلي الأولية للموسم الجديد

وأرسل النادى الأهلي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اتحاد الكرة وذلك بعد انتهاء الموعد الأخير لتقديم القوائم الأولى للأندية يوم الثلاثاء الماضي.

وشهدت قائمة النادى الأهلي الأولية للموسم الجديد قيد كل من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

في خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وكريم وليد “نيدفيد” وأحمد قندوسي.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

وتم تم قيد خمسة لاعبين تحت السن وهم مصطفى مخلوف وكريم الدبيس مواليد ز محمد الضاوي كريستو محمد زعلوك ومعتز محمد.

الجدير بالذكر أن ثنائى المارد الأحمر الجدد إمام عاشور القادم من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي ورضا سليم القادم من صفوف فريق الجيش الملكي المغربي سوف يتم قيدهم في قائمة الفريق الأحمر الثانية استعدادا لمنافسات الموسم القادم.