ضبط 800 كيلو لحوم و750 كيلو رنجة و2 طن فراولة مجهولة المصدر في الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بإحياء محافظة الإسكندرية اليوم حملات مكبرة للتفتيش على كافة المنشآت العامة للتأكيد من الاشتراط الصحية وفرض القوانين الصارمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضبط ومتابعة الأسواق وتشديد الرقابة لحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار والغش التجاري والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالرقابة والتفتيش لعمل حملات موسعة لضبط أي مخالفات بالإسواق السكندرية.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس/ أحمد إبراهيم مدير المديرية بتنفيذ العديد من حملات الرقابة والتفتيش المفاجئة في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الأسبوع الماضي وقد أسفرت هذه الحملات على ضبط العديد من المخالفات والغش التجاري.

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فقد تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك بمنطقة العامرية لحيازتها لحوم مستوردة وأسماك رنجة مجهولة المصدر وبدون فواتير حيث تم التحفظ على ٤٠ كرتونة لحم هندى مستورد وزن الكرتونة ٢٠ كجم بإجمالي ٨٠٠ كجم لحوم مجهولة المصدر و١٥٠ صندوق رنجة وزن الصندوق ٥ كجم باجمالي وزن ٧٥٠ كجم رنجة مجهولة المصدر .

وفي الإطار ذاته تم ضبط إحدى ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه لحيازتها فراولة معبأة غير مدون عليها بيانات صلاحية أو جهة إنتاج بعدد ٢٠٠ كرتونة فراولة تزن الكرتونة ١٠ كجم باجمالى وزن (٢ طن) فراولة.

كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات ببرج العرب ومصنع أسمدة و مبيدات لحيازة واستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وتم التحفظ على الكميات الآتية:

٦٠٠٠ لتر من مادة السالفونك التي تستخدم في صناعة المنظفات بداخل عدد ٦ تانك بلاستيك.

١٠ برميل ازرق اللون بداخل الواحد ١٨٠ كجم من مادة زايلين التي تستخدم في صناعة المنظفات بإجمالي كمية قدرها ١٨٠٠ كجم ٢٠٠ شيكارة بودرة بيضاء اللون تزن الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ٥٠٠٠ كجم غير مدون عليها أي بيانات

وخلال الحملات المكثفة ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية أيضًا 18 ألف علبة سجائر امتنع تجار عن بيعها للتلاعب في أسعارها، في حملة مشتركة مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتورة صباح الجارحي مدير المديرية بتحرير ٥ محاضر جنح لمحلات بيع لحوم وجزارة مخالفة الاول بمنطقة شارع عزبة السيوف واخر بالعجمي جنحة بيع لحوم بقري بالعظم من ذبيح خارج المجازر العمومية،ولحوم مفرومة غير صالحة للاستخدام الادمي.

وجنحة لمحل جزارة بشارع ٢٥ المستشارين طوسون لبيعه لحوم مجمدة ومحلوله وتباع على انها لحوم بلدية، وجزار اخر بالرأس السوداء جنحة بيع كوارع بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.