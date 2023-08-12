سعر الذهب في الإمارات، استقرت أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق.

ويعد الذهب في دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المعادن حيث تحتوي الإمارات العربية على تجارة رائجة في هذا المجال ويقبل الكثير من الإماراتيين على شراء المعدن النفيس داخل الأسواق.

سعر الذهب في الإمارات، وفقًا لآخر تحديث لها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث تواصل الأسعار التراجع متأثرة بالانخفاضات العالمية في سعر المعدن الأصفر.

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سعر الذهب الآن في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 237 درهمًا.

بلغ سعر عيار الذهب عيار 22 نحو 217 درهمًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 207 دراهم.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 178 درهمًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 1662 درهمًا.

الذهب في مصرف الإمارات المركزي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 38% بنهاية مارس الماضي.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المركزي الإماراتي أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.413 مليار درهم (حوالي 4.74 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي بزيادة تعادل أكثر من 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 12.638 مليار درهم (3.44 مليار دولار) في مارس 2022.

وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد على أساس شهري بنحو 9.4 بالمئة أو ما يعادل 1.5 مليار درهم مقارنة بنحو 15.91 مليار درهم في فبراير الماضي.

الأسعار العالمية للذهب

شهدت أسعار الذهب العالمية أسوأ أداء أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، لتسجل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد السندات الحكومية بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير أوضاع السوق.



انخفض الذهب الفوري خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.5% ليفقد قرابة 30 دولار ويسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 1910 دولار للأونصة، وبذلك تكون أسعار الذهب قد انخفضت منذ بداية شهر أغسطس بنسبة 2.7% ليفقد سعر الأونصة أكثر من 52 دولار



ومنذ بداية الأسبوع سيطر الأداء السلبي على أسعار الذهب، وذلك في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم الأمريكية خلال شهر يوليو الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من فرص استمرار التشديد النقدي والمزيد من رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.



البيانات الاقتصادية عن التضخم جاءت إلى حد ما في صالح الذهب فقد أظهر تقرير أسعار المستهلكين السنوي عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.2% بأقل من التوقعات بنسبة 3.3% وأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.0%، أما عن المؤشر الجوهري السنوي الذي يستثني عوامل التذبذب فقد ارتفع بنسبة 4.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة عند 4.8%.