تموين العجمي بالإسكندرية تضبط مصنعا مخالفا للكراسات والكشاكيل

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب في الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع والأسواق

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قامت إدارة تموين العجمى برئاسة الأستاذ إبراهيم خلف مدير الإدارة وتحت إشراف الاستاذة ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة والأستاذ محمد الشافعي مفتش الإدارة بالاشتراك مع حي العجمي بالحملة المكبرة بنطاق الادارة والتي أسفرت عن الأتي:



ضبط أحد مصانع الكراسات والكشاكيل وذلك لحيازته منتجات ورقية نهائية غير مكتملة البيانات وتم تحريز ٢٥٠ روزمة كراسات × ٦ كراسة و١٠٠ ورقة و٣٠٠ روزمة كراسات × ١٠ كراسة ٦٠ ورقة و٣٢٠ روزمة كراسات × ١٥ كراسة ٤٠ ورقة تحرير عدد ٣ محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.